Как себя чувствуют спасенные из пещеры дети

Копірайт зображення Getty Images Image caption Дети оставались в пещере более двух недель

Первые спасенные из пещеры дети чувствуют себя хорошо, сообщили власти Таиланда. Восемь мальчиков находятся в хорошем физическом и психологическом состоянии.

Детей, которых после пещеры сразу доставили в больницу, обследовали врачи, у них взяли анализы крови, а также провели рентгеновское обследование.

У двух обнаружили воспаление легких. Они будут находиться под наблюдением врачей еще как минимум семь дней. Дети провели под землей в пещере более двух недель.

Остальную часть группы надеются спасти во вторник. Четверо подростков и их тренер остаются глубоко в пещере на севере Таиланда.

Первую группу дайверы вытащили из затопленной пещеры еще в воскресенье, еще четверых детей спасли в понедельник.

Когда их привезли в больницу, у некоторых мальчиков была низкая температуры, у одного из них - слабый пульс, но сейчас они уже восстановились.

"Все восемь чувствуют себя хорошо, никакой лихорадки ... все в хорошем психическом состоянии", - заявил на пресс-конференции представитель Министерства здравоохранения Таиланда Эсада Чокедамронсук.

Копірайт зображення Reuters Image caption Госпиталь, куда привезли детей

Сначала детей кормили пищевыми и энергетическими гелями, но сейчас они уже могут переваривать пищу. Некоторые мальчики уже увидели своих родителей, но только через стекло.

Результаты анализов должны поступить через несколько дней. Если никаких инфекций не обнаружат, родителям позволят посетить детей. Правда, при этом они будут в защитной одежде и им позволят подойти не ближе, чем на два метра.

Дети все время носят очки от солнца, чтобы защитить глаза после двух недель пребывания в темноте.

Как спасали детей?

Команда из 90 профессиональных дайверов - 40 из Таиланда и 50 из-за границы работают в системе пещер для спасения детей.

Они проводят детей через узкие проходы с илистой водой и скользкими выступами.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

Путь к месту, где оказались заблокированы дети, и обратно - сложен и опасен даже для очень опытных дайверов. Один из них погиб несколько дней назад.

По дороге нужно погружаться в воду, забираться на выступы, идти по колено в иле, находясь в маске для дыхания. Одного ребенка сопровождают по два дайвера, которые несут на себе баллоны с кислородом.

Самый сложный участок пути представляет собой настолько узкий проход, что дайверам приходится снимать баллоны с кислородом и проталкивать их вперед.

Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер исчезли еще 23 июня.

По предварительной информации, они зашли в пещеры, когда была сухая погода, а потом начались дожди, которые заблокировали им выход. Они нашли убежище в 4 км от входа пещеры, где их в понедельник нашли британские дайверы.

Пещеры Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затапливаются в течение сезона дождей, который длится в Таиланде до сентября-октября.

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