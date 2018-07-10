"Слава Украине" против ФИФА: как украинцы мстят в Facebook за Виду

Копірайт зображення Getty Images Image caption Домагой Вида празднует взятие ворот сборной России

Украинские пользователи Facebook в знак протеста против действий ФИФА и наказания игрока Хорватии Домагоя Виды за фразу "Слава Украине" начали массово ставить негативную оценку странице организации в соцсети.

После ночи украинского флешмоба страница ФИФА в Facebook имеет 153 тыс. отрицательных оценок из всего 265 тыс. Ее средний рейтинг упал до 1,1 балла из пяти возможных.

При этом в целом количество оценок по сравнению с общим числом подписчиков страницы достаточно мало. На официальную ФБ-страницу организации подписаны 4 млн пользователей.

Администраторы страницы ФИФА пока не блокируют возможность ставить оценки в рамках флешмоба, хотя имеют такую ​​возможность.

"Слава Украине" и Вида

После победы над сборной России игрок Хорватии Домагой Вида, который отметился голом в матче, передал привет украинцам фразой "Слава Украине".

На видео из раздевалки вместе с футболистом также был член делегации Хорватии Огнен Вукоевич. Оба долгое время играли за киевское "Динамо".

Это видео получило негативную реакцию в России.

Копірайт зображення Andrii.Yermolenko Image caption Художник Андрей Ермоленко нарисовал новую карикатуру к ЧМ-2018 в России

Член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил СМИ, что "за такие вещи надо наказывать".

По его мнению, ФИФА должна реагировать на "четкое проявление национализма".

После публикации видео дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде. В организации в его обращении усмотрели политический жест. Однако дисквалифицировать футболиста не стали.

Огнена Вукоевича предупредил сам хорватский футбольный союз, который исключил его из состава официальной делегации на ЧМ-2018 и тренерского штаба.

В то же время Федерация футбола Украины направила в ФИФА обращение в защиту Домагоя Виды, настаивая, что фраза "Слава Украине" - это просто проявление уважения к стране.

Копірайт зображення facebook.com Image caption За ночь ко флешмобу присоединились более 150 тыс. человек

Некоторые британские СМИ написали, что лозунг "Слава Украине" является националистическим. В ответ посольство Украины в Великобритании в социальных сетях сообщило, что выражение имеет другое значение - такое же, как "Да здравствует Франция" и "Да здравствует Королева".

Сам Домагой Вида позже объяснил, что в его словах не было политики.

"Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен "Динамо" Киев, ничего другого я в виду не имел", - пояснил он.

ФИФА запрещает политические жесты и лозунги во время проведения турниров под своей эгидой.

Украинская атака на ФИФА

Вечером 9 июля украинские пользователи Facebook призвали присоединиться ко флешмобу на странице ФИФА - поставить отрицательную оценку и написать "Слава Украине" и Glory to Ukraine.

"Провальная и коррумпированная организация", - написал на странице ФИФА министр инфраструктуры Владимир Омелян и поставил отрицательную оценку.

Многие известные и влиятельные украинцы также поставили негативные оценки странице с комментарием Glory to Ukraine.

Копірайт зображення Facebook.com Image caption Инструкция ко флешмобу

"Слава Хорватии", - добавил член парламента Александр Бригинец.

К акции присоединился заместитель генпрокурора Евгений Енин, который занимается зарубежными связями прокуратуры.

Пользователь Юрий Банзай просто написал "Боже, храни Королеву" и поставил отрицательную оценку.

Копірайт зображення facebook.com

Андрей Ермоленко - украинский художник и автор ряда тематических рисунков к ЧМ-2018 года в России "Футбол на крови" в поддержку бойкота соревнований в России - также отреагировал на историю с Видой.

Его новый рисунок распространили десятки тысяч пользователей Facebook.

Другие в рамках флешмоба просто поблагодарили Виду за его слова.

Ко флешмобу на странице ФИФА также присоединился мэр Львова и лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый. На своей странице в Facebook он вообще предложил включить лозунг "Слава Украине!" в официальную эмблему сборной, чтобы, возможно, избежать подобных инцидентов в будущем.

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