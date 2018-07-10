Из пещеры в Таиланде спасли всех детей

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12 детей и их тренера вывели из затопленных пещер Таиланда. Они провели под земель 17 дней.

Первую группу дайверы вытащили из затопленной пещеры еще в воскресенье, еще четверых детей спасли в понедельник.

Как спасали детей?

Команда из 90 профессиональных дайверов - 40 из Таиланда и 50 из-за границы работали в системе пещер для спасения детей.

Они проводят детей через узкие проходы с илистой водой и скользкими выступами.

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Путь к месту, где оказались заблокированы дети, и обратно - сложен и опасен даже для очень опытных дайверов. Один из них погиб несколько дней назад.

По дороге нужно погружаться в воду, забираться на выступы, идти по колено в иле, находясь в маске для дыхания. Одного ребенка сопровождают по два дайвера, которые несут на себе баллоны с кислородом.

Самый сложный участок пути представляет собой настолько узкий проход, что дайверам приходится снимать баллоны с кислородом и проталкивать их вперед.

Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер исчезли еще 23 июня.

По предварительной информации, они зашли в пещеры, когда была сухая погода, а потом начались дожди, которые заблокировали им выход. Они нашли убежище в 4 км от входа пещеры, где их в понедельник нашли британские дайверы.

Пещеры Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затапливаются в течение сезона дождей, который длится в Таиланде до сентября-октября.

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