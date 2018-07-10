Эрдоган назначил зятя министром финансов, спровоцировав падение лиры

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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что назначает своего зятя Берата Альбайрака министром финансов Турции.

Это кадровое решение негативно повлияло на финансовые рынки - из-за опасений относительно кумовства во власти.

Эрдоган, которого переизбрали на пост президента в прошлом месяце, наделив более широкими полномочиями, пообещал продвинуть страну вперед.

Оппоненты опасаются, что своими действиями президент уничтожит демократию в государстве.

Страна при Эрдогана отходит от парламентской системы правления и должности премьер-министра, существовавших с момента основания современной Турции 95 лет назад.

Президент будет назначать министров и может вмешиваться в систему правосудия страны.

В понедельник Эрдоган принял присягу в турецком парламенте и рассказал о "новом старте для Турции".

"Мы оставляем позади систему, за которую в прошлом наша страна заплатила высокую цену в виде политического и экономического хаоса", - сказал он.

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Корреспондент ВВС в Турции Марк Лоуэн

Последние 95 лет Турция была парламентской республикой, а Великое национальное собрание - сердцем власти. Теперь все изменилось.

С понедельника страна стала президентской республикой под мощной властью Эрдогана.

Одержав победу на выборах, он возглавил исполнительную власть, контролирует армию и разведку, может выбирать верховных судей.

Его сторонники говорят о сильной политической системе. Оппоненты - о единоличном управлении и смерти турецкой демократии.

Сегодня Эрдоган является самым влиятельным лидером страны со времен Ататюрка - основателя современной светской Турции, который видел ее частью Запада.

Однако нынешний президент поставил центральным вопросом религию и отдалился от Запада.

В инаугурации Эрдогана приняли участие лишь несколько европейских лидеров - из Венгрии и Болгарии. Большинство приехахавших - из Африки и с Ближнего Востока, что свидетельствует об изменении геополитических подходов.

После появления новости о назначении президентом своего зятя в правительство, турецкая лира потеряла 3% стоимости.

Берат Альбайрак, 40-летний муж старшей дочери Эрдогана, с 2015 года был министром энергетики.

Во время выборов Эрдоган жаловался, что резкое падение лиры в этом году является "открытой и четкой операцией" против Турции.

Также он анонсировал, что министром обороны страны станет генерал Гулузи Акар.

Мевлют Чавушоглу сохранит должность министра иностранных дел.

В мае Эрдогана переизбрали президентом Турции - он набрал 53% голосов.

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