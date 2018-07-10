Отравление в "Славутиче": в лагере обнаружили кишечную палочку

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В пищеблоке детского лагеря "Славутич" в Киевской области, где отравились 12 детей, обнаружили стафилококк и кишечную палочку.

Об этом сообщается на сайте Госпродпотребслужбы, представители которой провели обследование лагеря.

"Анализ 30 проб на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору дал 10 положительных результатов (33,3%)", - говорится в сообщении.

В лагере ранее заявляли, что его причастность к отравлению "не установлена".

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В Госпродпотребслужбе отметили, что обследовали на группы кишечных инфекций 9 человек персонала пищеблока и двух детей, которые находились в изоляторе.

Возбудители кишечной инфекции и патогенный стафилококк у них не обнаружили.

В 10 смывах на патогенную флору в изоляторе положительных не обнаружили.

"Все 5 проб воды, отобранных на микробиологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил", - говорится в сообщении.

Отрицательный результат дали также пробы на сальмонеллез из изолятора.

Четыре пробы воды на вирусологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевых фонтанчиков и бассейна еще находятся в работе.

Ранее предполагали, что дети могли отравиться испорченным йогуртом.

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9 июля заведение сообщило о проведенной дезинфекции пищеблока, и обратилось в ведомство по поводу проведения повторной проверки.

"По состоянию на 6 июля в заведении находилось 197 детей. Состояние удовлетворительное. В настоящее время в изоляторе больные дети отсутствуют. Новых обращений не зарегистрировано", - сообщили в Госпотребслужбе.

Отравилось 12 детей

2 июля стало известно, что в частном детском лагере "Славутич" отравилось 12 детей.

11 из них попали в медицинский изолятор лагеря с расстройством желудочно-кишечного тракта.

Из 12 детей только одну восьмилетнюю девочку госпитализировали, она находилась в коме.

В Госпродпотребслужбе впоследствии сообщили, что у нее диагностировали энцефалит.

Прокуратура Киевской области открыла уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм.

3 июля руководство лагеря распространило заявление, в котором сказано, что причастность лагеря к отравлению - "не установлена".

"Это - дети (отравленные девочки. - Ред.), у которых особый режим тренировок, тяжелых физических нагрузок и диетического питания под присмотром тренера, с которым приехали детки именно на тренировочные спортивные сборы", - заявило руководство лагеря.

В Киевской ОГА ранее называли "Славутич" лидером детского оздоровления в Киевской области.

Отдых в лагере в июле продолжительностью 18 дней стоит 15 500 грн.