Миллионы бутылок испанского вина продали под видом французского

Копірайт зображення Getty Images

Более 4,5 миллионов бутылок испанского розового вина продавали во Франции под местными этикетками. Как сообщают местные чиновники, контрафактное вино продавалось во французских кафе, ресторанах и отелях.

Два года потребовалось французским властям на то чтобы расследовать деятельность производителей, импортеров, продавцов и дистрибьюторов.

Несмотря на то, что большинство вин были правильно маркированы, 3,45 млн литров испанского вина поступили в продажу под видом французского.

Этикетки на бутылках либо создавали обманчивое впечатление, либо были откровенно фальшивыми.

Чаще всего подлинное происхождение вина либо закрывалось на винной этикетке, либо на бутылку приклеивали стикер с французским триколором и словами "произведено во Франции" или "разлито во Франции".

На пакетированных винах подлинное происхождение продукта указывали либо на на нижней стороне упаковки или вообще под ручкой.

Эта история всколыхнула южные винодельческие районы Франции, конкурирующие с дешевым испанским вином.

Реагируя на сообщения в прессе, что в стране могло быть продано до 7 млн литров контрафактного вина, Реми Дюма, глава организации молодых виноделов француского департамента Эро, написал в Twitter: "Тем, кто задается вопросом, почему мы выходим на демонстрации, всем производителям вина, которых не волнуют на наши призывы к протесту! Покупатели, откройте глаза! Десять миллионов бутылок поддельного розового вина из Испании!"

"Остерегайтесь, любители розе, - предупредила газета Le Parisien 9 июля. - В баре вас может ждать неприятный сюрприз".

Le Parisien также процитировала одного высокопоставленного чиновника, заявившего, что до 7 млн литров вина могли быть "франсифицированы".

"Мы выявили махинации в работе четырех трейдеров", - сказал изданию Александр Шевалье из директората по вопросам политики в области конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством.

Виновным по этому делу может грозить до 2 лет тюрьмы.

В начале этого года французские власти обнаружили, что в период с с 2013 по 2016 год 66,5 млн бутылок поддельного вина продавались под маркой Côtes du Rhône. Жертвами этого мошенничества наряду с французскими любителями вина стали и британские.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram