Отравившийся "Новичком" британец пришел в сознание

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Пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" британец Чарли Роули пришел в сознание.

Как сообщают в окружной больнице Солсбери, 45-летний Роули по-прежнему чувствует себя неудовлетворительно, его лечение продолжается. Ему необходим круглосуточный уход. Врачи попросили журналистов не беспокоить пострадавшего и персонал больницы.

В больнице Солсбери отмечают, что угроза жизни Роули пока сохраняется. Никаких других деталей о его состоянии врачи не раскрыли.

9 июля стало известно, что 44-летняя Дон Стерджес, отравившаяся "Новичком" вместе с Роули, скончалась в больнице. После ее смерти полиция Великобритании завела уголовное дело об убийстве.

Как произошло отравление?

Чарли Роули и Дон Стерджес в пятницу, 29 июня, были в Солсбери, где четырьмя месяцами ранее отравились нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба они выжили.

Роули и Стерджес почувствовали недомогание 30 июня у себя дома в соседнем городке Эймсбери и попали в больницу. Как рассказал их знакомый, у пострадавших шла пена изо рта.

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Спустя несколько дней после отравления власти Великобритании объявили, что Роули и Стерджес, по всей видимости, взяли в руки предмет, зараженный "Новичком". Что это был за предмет, до сих пор неизвестно.

Власти графства Уилтшир, на территории которого произошли отравления, рекомендуют не поднимать с земли незнакомые предметы и соблюдать осторожность.

Что известно о пострадавших?

Газета Metro со ссылкой на знакомых Роули и Стерджесс пишет, что пара могла отравиться, подбирая сигаретные бычки.

"Я думаю, это, скорее всего, был сигаретный бычок. Я часто видел, как он [Роули] подбирает их, чтобы достать оставшийся там табак", - цитирует издание знакомого пары Крейга Паттендена.

Сын Стерджесс в интервью Daily Mail сказал, что, по его мнению, пара могла подвергнуться воздействию вещества, когда она забирала контейнер с наркотиками из тайника в парке. Эту версию поддерживает сосед Роули Том Рикс. В интервью Sun on Sunday он сказал, что наркодилеры часто использовали тайник в парке Солсбери. Он считает, что Роули и Стерджесс подобрали контейнер с наркотиком, который был заражен "Новичком", либо они нашли там контейнер с веществом внутри и забрали его домой.

Парк Квин Элизабет Гарденз популярен среди наркоманов и любителей спиртного. Он находится всего в пяти минутах ходьбы от места, где были обнаружены отравленные Сергей и Юлия Скрипаль.

Копірайт зображення PA Image caption Сотрудники служб безопасности в Солсбери искали следы "Новичка" по всему городу

Ранее сообщалось, что Роули проходил лечение от героиновой зависимости. Изначально врачи предполагали, что у него и Стерджесс передозировка героина или кокаина.

Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Утром 30 июня Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.

Как сообщил журналистам один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, в субботу он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть.

"Его глаза были широко открыты, они остекленели и замерли. Он потел, пускал слюну и издавал странные звуки", - рассказывал друг пострадавшего.

В МВД Британии сначала говорили, что, в отличие от случая со Скрипалями, инцидент в Эймсбери вряд ли был "российской атакой". Но позже министр внутренних дел Британии Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".

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