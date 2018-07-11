Движение в центре Киева затруднено: под Радой митинг "евробляхеров"

Копірайт зображення Telegram/Авто Євро Сила Image caption Автомобили участников акции под Верховной Радой

11 ноября активисты движения "Авто Евро Сила" и владельцы автомобилей с иностранной регистрацией протестуют в правительственном квартале. Движение в центре Киева из-за этого существенно затруднено.

Полиция усилила проверки автомобилей на подъездах к акции, в частности на Европейской площади и возле метро "Арсенальная".

Сейчас движение по улице Грушевского возле Верховной Рады и Кабмина заблокировано, а на прилегающих улицах - существенно затруднено.

В правительственном квартале припарковались сотни автомобилей участников акции. Они утверждают, что она может продолжаться бессрочно.

Как сообщает корреспондент ВВС News Украина, пока у парламента и на улице Грушевского находится около тысячи протестующих, ситуация спокойная.

Также есть информация о случаях, когда полиция останавливает автомобили с иностранной регистрацией.

Копірайт зображення Google.maps Image caption Пробки в центре Киева, улица Грушевского перекрыта

В Украине - сотни тысяч нерастаможенных автомобилей с европейской регистрацией, старше 2010 года выпуска и не соответствующих стандартам Евро-5. Власти называют законность их пребывания в стране сомнительной.

Переговоры по легализации и растаможке этих автомобилей продолжаются уже несколько лет, а организация "Авто Евро Сила" уже несколько раз блокировала правительственный квартал и проводила протесты.

Протест в Киеве

Организаторы акции в Facebook анонсировали многодневный протест, в котором примут участие тысячи автомобилей и их владельцев.

Как заявил один из лидеров движения "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич, от правительства будут требовать отставки и. о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Также среди требований - отмена недавнего постановления правительства №479 о "Создании условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей".

Image caption Автомобили на улице Грушевского

Этот документ, по утверждению активистов, привел к конфликту между гражданами и властью, ведь позволил полиции останавливать автомобили с европейской регистрацией и штрафовать, если нерастаможенный автомобиль находится в Украине более двух месяцев.

Ранее правоохранители не имели доступа к автоматизированной системе таможенного оформления и не могли этого делать.

В свою очередь в правительстве утверждают, что это постановление имеет целью борьбу с контрабандой на таможне.

Также протестующие будут требовать принять законопроекты, которые призваны сделать доступной растаможку автомобилей на европейских номерах.

В середине июня парламент не смог включить в повестку дня два проекта законов, которые частично решают проблему доступного растаможивания автомобилей на еврономерах.

Неудобная акция

"Акция, к сожалению, неудобна для многих людей и киевлян. Но мы должны доказать, что позиция людей эффективна. Мы устали ждать и смотреть, как над нами издеваются", - заявил накануне Олег Ярошевич.

По его словам, люди сначала будут пикетировать правительство с требованием отставки главы ГФС и отмены постановления №479.

Затем они пойдут под парламент с требованием включить в повестку дня нужные им законопроекты.

"Будем проводить акцию несколько дней. Будем заставлять выполнить наши требования", - заявил организатор протеста.

Протестующие начали собираться в правительственном квартале в 6 утра, а официальное начало акции запланировано на 9 утра 11 июля.

Доступная растаможка

В начале июня стало известно, что власти и владельцы автомобилей на европейских номерах якобы достигли определенного компромисса и согласовали два законопроекта, которые могли бы решить проблему.

Среди авторов обоих проектов - председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

Она утверждает, что оба документа стали результатом сложного компромисса между владельцами автомобилей с иностранными номерами, автоимпортерами и государственными органами.

"Вопрос является сверхсложным и нуждается в нашем рассмотрении, - заявила Южанина. - Эти законопроекты являются компромиссными, они наработаны совместно со всеми ветвями власти, активистами, экспертами, представителями "Авто Евро Силы".

Законы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

По замыслу авторов, акцизы на импортные автомобили должны существенно снизиться.

В то же время ответственность за несоблюдение таможенного законодательства владельцами автомобилей, которые находятся в режиме транзита или временного ввоза, существенно ужесточится, в частности благодаря большим штрафам.

Представители "Авто Евро Силы" поддерживали одобрение документов, но выдвигали к ним некоторые поправки.

Однако Верховная Рада в июне не включила эти документы в повестку дня.

Эта неделя в парламенте - последняя перед закрытием сессии.

Подробнее о компромиссных законопроектах, принятия которых требуют активисты, читайте в статье Эра "евроблях" завершается или продолжается?

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