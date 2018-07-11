Еще одна половая инфекция, которая может стать супербактерией

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Малоизвестная инфекция, передающаяся половым путем, может превратиться в устойчивую к антибиотикам супербактерию, если не начать ее правильно диагностировать и лечить, предостерегают ученые.

Урогенитальный микоплазмоз часто проходит бессимптомно, особенно у женщин, однако может вызвать воспаление половых органов и даже бесплодие.

Его легко спутать с другой инфекцией, например хламидиозом, а кроме того, эти бактерии могут вырабатывать устойчивость к некоторым антибиотикам.

В связи с этим Британская ассоциация сексуального здоровья и ВИЧ обнародовала новые рекомендации для врачей и пациентов о том, как определить и лечить микоплазмоз.

Что такое микоплазмоз?

Урогенитальный микоплазмоз (Mycoplasma genitalium) передается половым путем через незащищенный секс.

У мужчин эта бактерия вызывает воспаление уретры, неприятные выделения из пениса, боль при мочеиспускании.

У женщин микоплазмоз вызывает воспаление репродуктивных органов (матки и фаллопиевых труб), вызывая боль, лихорадку и иногда кровотечение. Если заболевание не лечить, оно может даже привести к бесплодию.

Однако микоплазмоз не всегда протекает с симптомами и даже не всегда нуждается в лечении. В то же время его легко не заметить или спутать с другим заболеванием. И именно это вызывает беспокойство британских экспертов.

В группе риска - те, кто имел более четырех партнеров за последний год, говорят эксперты.

Презервативы могут предотвратить передачу этой инфекции.

Почему микоплазмоз так опасен?

Точный тест на микоплазмоз существует - однако он доступен не во всех клиниках даже в Британии.

Поэтому эксперты просят британское правительство увеличить финансирование в этой области - чтобы "предотвратить чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, которая вот-вот произойдет и уже выходит из-под контроля".

Эксперты также призывают граждан не пренебрегать презервативами во время секса с новыми или нерегулярными партнерами.

"Пришло время, чтобы общественность узнала об урогенитальном микоплазмозе", - заявил представитель Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ доктор Питер Гринхауз.

По всему миру падает эффективность лечения микоплазмоза группой антибиотиков под названием макролиды. В Британии стойкость к макролидам достигает 40%, утверждают эксперты.

В то же время эффективность в большинстве случаев демонстрирует другой антибиотик - азитромицин.

Врачам британские эксперты советуют использовать тесты на микоплазмоз, если симптомы у пациентов могут указывать на это заболевание, подбирать правильные антибиотики и следить за состоянием пациентов до полного выздоровления.

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