Застрявших в Анталье украинцев вернут вечером - Join up!
Туристическая компания Join up! подтвердила BBC News Украина, что из Анталии уже полсуток не могут вылететь в Украину 170 ее клиентов.
Задержку объясняют техническими причинами.
В компании надеются, что самолет с туристами сможет вылететь сегодня в 17:30.
Утром украинские СМИ сообщили, что в Анталии застряли 170 туристов из Украины, в том числе 30 детей.
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Туристы якобы жаловались, что им пришлось провести ночь в аэропорту, а компания не предоставила им еду и воду.
В свою очередь в Join up! говорят, что ночью предоставили пассажирам возможность поесть.
Проблему решают?
"Эти туристы - клиенты компании Join up!, но застряли они из-за технической неисправности самолета компании AndaAir, у которой мы заказываем перелеты", - рассказала ВВС News Украина представитель компании Join up! Екатерина Резниченко.
По ее словам, туристов привезли в аэропорт в 22 часов 10 июля, а вылететь они должны были в 2 часа ночи.
"Однако произошла задержка из-за неисправности самолета, и туристы провели ночь в аэропорту", - добавила Резниченко.
В туристической компании настаивают, что сначала рейс перенесли на 05:30 утра, а туристам предложили отвезти их в отель, но те отказались.
"Когда стало понятно, что вылета в 5:30 не будет, принимающая компания вывезла часть туристов в отель. Недавно вывезли и вторую часть туристов", - говорит туроператор.
Также в компании утверждают, что ночью предоставили пассажирам возможность поесть.
"Людям была предоставлена возможность поесть в заведении Burger King в аэропорту", - уверяет Резниченко.
По ее данным, авиакомпания АndaAir планирует вывезти туристов в 17:30 по местному времени, которое совпадает с киевским.
В конце июня этого года сотни украинских туристов застряли в аэропортах многих стран мира из-за проблем с авиарейсами, туроператорами и перевозчиками.
Некоторым пришлось ждать рейса домой из отпуска по несколько суток - вместе с маленькими детьми.
Заложниками коммерческого конфликта между авиакомпанией "Bravo Airways" и туроператором "Oasis Travel" стали более тысячи украинцев, пояснил тогда заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.
Компания-туроператор JoinUp! тогда также заявила, что стала заложником ситуации, и ее клиенты пострадали из-за конфликта.