Трамп считает, что Россия контролирует Германию

Копірайт зображення EPA Image caption Дональд Трамп начал саммит НАТО с громкого заявления

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО предположил, что импорт Германией российского газа является основанием для беспокойства о безопасности страны.

Во время разговора в Брюсселе с руководителем НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил, что то, что Россия "полностью контролирует" Германию, что очень плохо для НАТО.

Он предположил, что 70% немецкого импорта газа приходится на Россию, хотя последние официальные данные указывают на цифру 50,75%.

США давно критикуют строительство газопровода Северный поток-2 из России в Германию, которое защищает Берлин. Киев и ряд стран ЕС также осуждают строительство этого газопровода в обход Украины.

Также Трамп обвинил европейцев в том, что они тратят на операции НАТО недостаточно средств.

Саммит НАТО в Брюсселе проходит за неделю до первой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Что именно сказал Трамп о Германии?

Германия является крупнейшей экономикой ЕС и постоянно слышала обвинения от администрации США в том, что не выделяет недостаточное количество средств на проведение операций НАТО. Но заявление относительно России была особенно колким.

"В конце концов Германия окажется в ситуации, когда 70% ее страны будет контролировать Россия при помощи газа, поэтому скажите мне - разве это приемлемо?", - спросил Трамп во время завтрака со Столтенбергом.

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"Германия полностью контролируется Россией, ведь получать от 60 до 70% энергоносителей от России, и еще новый газопровод. Скажите мне - это приемлемо? Я думаю, что нет, и это очень плохо для НАТО".

Трамп также обвинил Германию в том, что она тратит "чуть больше 1% своей экономической производительности на оборону, тогда как США тратят 4,2%".

На самом деле Германия тратит 1,24% своего ВВП на армию, а США - 3,5%, говорится в последних подсчетах НАТО.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отвергла такие обвинения Трампа, сообщает агентство Reuters.

"Несомненно, у нас есть много споров с Россией", - заявила она в Брюсселе.

"С другой стороны, мы также должны поддерживать линию сотрудничества между странами или альянсами с оппонентами", - добавила министр.

Накануне саммита многие европейские эксперты остерегались, что во время саммита НАТО в Брюсселе Дональд Трамп может сделать резкие заявления, которые навредят единству альянса.

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