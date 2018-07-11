Трамп считает, что Россия контролирует Германию
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО предположил, что импорт Германией российского газа является основанием для беспокойства о безопасности страны.
Во время разговора в Брюсселе с руководителем НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил, что то, что Россия "полностью контролирует" Германию, что очень плохо для НАТО.
Он предположил, что 70% немецкого импорта газа приходится на Россию, хотя последние официальные данные указывают на цифру 50,75%.
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США давно критикуют строительство газопровода Северный поток-2 из России в Германию, которое защищает Берлин. Киев и ряд стран ЕС также осуждают строительство этого газопровода в обход Украины.
Также Трамп обвинил европейцев в том, что они тратят на операции НАТО недостаточно средств.
Саммит НАТО в Брюсселе проходит за неделю до первой встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Что именно сказал Трамп о Германии?
Германия является крупнейшей экономикой ЕС и постоянно слышала обвинения от администрации США в том, что не выделяет недостаточное количество средств на проведение операций НАТО. Но заявление относительно России была особенно колким.
"В конце концов Германия окажется в ситуации, когда 70% ее страны будет контролировать Россия при помощи газа, поэтому скажите мне - разве это приемлемо?", - спросил Трамп во время завтрака со Столтенбергом.
"Германия полностью контролируется Россией, ведь получать от 60 до 70% энергоносителей от России, и еще новый газопровод. Скажите мне - это приемлемо? Я думаю, что нет, и это очень плохо для НАТО".
Трамп также обвинил Германию в том, что она тратит "чуть больше 1% своей экономической производительности на оборону, тогда как США тратят 4,2%".
На самом деле Германия тратит 1,24% своего ВВП на армию, а США - 3,5%, говорится в последних подсчетах НАТО.
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен отвергла такие обвинения Трампа, сообщает агентство Reuters.
"Несомненно, у нас есть много споров с Россией", - заявила она в Брюсселе.
"С другой стороны, мы также должны поддерживать линию сотрудничества между странами или альянсами с оппонентами", - добавила министр.
Накануне саммита многие европейские эксперты остерегались, что во время саммита НАТО в Брюсселе Дональд Трамп может сделать резкие заявления, которые навредят единству альянса.