"Он их любит больше самого себя": что мы знаем о наставнике тайских детей

Копірайт зображення FACEBOOK/EKATOL Image caption На фото из Facebook - тренер с футбольной командой, часть которой застряла в пещере

История с застрявшими в тайской пещере футболистами и их тренером закончилась благополучно - все 12 подростков и их 25-летний наставник были подняты на поверхность, их жизни больше ничего не угрожает. ВВС рассказывает, кто такой Экапол Чантавонг, единственный взрослый в застрявшей под землей группе, которого называют настоящим героем.

Спасательная операция началась 8 июля. У спасателей был выбор - начать вызволять детей как можно скорее, пока погодные условия не ухудшились, либо ждать, когда сезон дождей пройдет. Мальчики находились в пещере с 23 июня.

Их обнаружили британские дайверы 2 июля. Больше недели они были в кромешной темноте, с минимумом запасов воды и пищи и без теплых вещей. Возможно, что именно благодаря руководителю группы дети смогли выжить в затопленной пещере.

Близкий друг нескольких спасенных подростков Ауттапорн Хамхенг назвал 25-летнего Экапола Чантавонга настоящим героем. Сам он ранее тоже тренировался в команде Аке - как называют Чантавонга близкие люди.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 12 мальчиков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу оказались в западне в одной из пещер из-за ливней

"Я люблю Аке, ему я всецело доверяю, он тот человек, который заботится о всех детях. Они все герои, потому что выжили, но самый большой герой это тренер. Я не сомневаюсь, что он сделал все возможное, чтобы дети в пещере выжили", - сказал он.

"Я беспокоюсь, что [футболисты и тренеры] начнут винить себя в случившемся, и больше всего я волнуюсь за него. Надеюсь их поскорее увидеть, и я хочу, чтобы они сохранили силу, чтобы мы снова могли сыграть в футбол", - добавил друг подростков.

Сами родители мальчиков попросили не винить тренера за то, что они застряли в пещере. В рукописных письмах, отправленных детям со спасателями, они также обратились к Чантавонгу и попросили его не считать себя виноватым.

"Аке, это мама Титана. Будь сильным. Позаботься о себе. Старшая сестра тоже тебя ждет у входа в пещеру. Пожалуйста, выведи детей", - говорится в одной из записок.

Сам тренер в ответ попросил прощения. "Всем родителям - с ребятами все в порядке. У них есть все необходимое, с ними хорошо обращаются. И я обещаю максимально заботиться о детях. Спасибо всем, кто пришел на помощь. Также я от всего сердца прошу прощения у родителей", - написал он.

Копірайт зображення Thai Navy Seal Image caption Письмо тренера

Тренера, конечно, критиковали за то, что он повел детей в пещеру на экскурсию в сезон проливных дождей. К тому же перед входом в пещеру висит огромный знак, предупреждающий об опасности.

Однако для многих тайцев бывший монах Чантавонг стал чуть ли не проявлением божественного промысла, посланным свыше для помощи детям в их беде. Тайцы делились в соцсетях фотографией, на которой тренер запечатлен сидящим в медитации в позе лотоса и держащим в руках 12 диких поросят (именно так называется футбольная команда подростков - Дикие кабаны).

По словам властей, он был в числе наиболее обессилевших в группе - частично потому, что отдавал детям свою часть еды и воды. Также он научил их медитировать и сохранять энергию.

"Если бы его там не было, что бы случилось с моим ребенком?" - сказала в интервью тайскому телеканалу мать одного из детей. "Когда он выйдет, нам всем нужно будет исцелить его сердце. Мой дорогой Аке, я бы никогда тебя не возложила вину на тебя".

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

По словам друзей, Чантавонг потерял родителей, когда ему было 10 лет. Затем он стал монахом, но был вынужден покинуть монастырь, чтобы ухаживать за своей больной бабушкой в провинции Чианграй. Там он работал при местном монастыре, а также был помощником тренера местной юношеской футбольной команды.

"Он их любит больше самого себя, - сказал его близкий друг Джой Хампай. - Он не пьет, не курит. Он человек, который может о себе позаботиться, и этому же он научил подопечных ребят".

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