Почему Греция высылает двух российских дипломатов?

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Власти Греции решили выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум россиянам, сообщают греческие СМИ. Правительство Греции готовится принять меры, а в российском МИД обещают "зеркальный ответ".

По информации издания Kathimerini, которое ссылается на высокопоставленные дипломатические источники, российских дипломатов обвиняют в попытках незаконного сбора и распространения информации, а также в подкупе греческих чиновников.

В частности, россияне пытались сорвать договор между Грецией и Македонией и таким образом выставить роль Греции на Балканах в негативном свете, говорят источники.

Издание также отмечает, что решение о высылке дипломатов "последовало за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое, помимо прочего, связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества".

При этом источники газеты говорят, что Афины настроены на продолжение сотрудничества с Москвой, и напоминают, что после отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери Греция не стала высылать российских дипломатов по примеру других стран ЕС.

Как сообщает AFP со ссылкой на источники в греческом правительстве, Греция намерена "предпринять необходимые меры для защиты национальных интересов" в ответ на "вмешательство" России в споры между Грецией и Македонией. О каком именно вмешательстве идет речь, источник не говорит.

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Цанакопулос заявил в интервью телеканалу Skai, что "такое поведение было, и поэтому будут приняты необходимые меры".

"Греция продемонстрировала в своей многомерной политике, что она хочет хороших отношений со всеми государствами, но что все государства должны уважать международное право", - цитирует РИА Новости интервью Цанакопулоса.

МИД России дал осторожный и краткий комментарий. "По сложившейся практике в аналогичных случаях следует зеркальный ответ", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-бюро Службы внешней разведки сообщения о высылке дипломатов комментировать отказались. На звонки ВВС пресс-служба посольства России в Греции не ответила.

Долгий спор с Македонией

12 июня власти Македонии и Греции договорились о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию, положив конец долгим дипломатическим разногласиям.

Спор из-за названия страны продолжался почти 30 лет и препятствовал вхождению Македонии в НАТО и Евросоюз. Греки возражали против того, чтобы соседняя балканская страна называлась так же, как и греческая историческая область на севере Греции, на границе с Македонией, опасаясь возможных территориальных претензий.

После объявления Македонией независимости в 1991 году Греция отказалась признать конституционное название этой республики.

Однако окончательное решение о новом названии государства пока не принято: его должны одобрить парламенты двух стран, а также македонцы на общенациональном референдуме.

В случае поддержки соглашения македонское правительство должно внести поправки в конституцию страны, что было основным требованием Греции.

В соответствии с соглашением, страна, прежде называвшаяся в ООН бывшей Югославской Республикой Македонией, будет отныне называться Северной Македонией или Республикой Северная Македония.

Ее государственным языком будет македонский, а граждане страны будут называться македонцами.

В соответствии с договоренностью, Греция снимет свои возражения на вступление переименованной страны в ЕС и НАТО.

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