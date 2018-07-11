Проверка фактов: сколько газа Германия импортирует из России

Image caption "Германия полностью контролируется Россией, поскольку страна будет получать от РФ более 70% поставок природного газа", - заявил Дональд Трамп

Утверждение: Германия импортирует от 60 до 70% своего газа из России.

Вердикт Reality Check: Россия является крупнейшим поставщиком газа в Германию. Однако доля газа в структуре энергопотребления страны составляет лишь 20%.

Газовые поставки из РФ делают Германию полностью зависимой. И эта зависимость лишь укрепится после того, как в строй будет введена новая труба, отметил глава Белого дома на саммите НАТО.

"Германия полностью контролируется Россией, поскольку после строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать из России", - сказал он.

Он также раскритиковал страны ЕС, которые дали свое согласие на строительство "Северного потока - 2" или финансово поучаствовали в реализации проекта.

"Это крайне прискорбно, что Германия заключает газовую сделку с Россией. Мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем все эти страны, а между тем ряд государств заключает соглашение с Россией на строительство газопровода. Мы должны защищать вас (от России), а вы отдаете миллиарды долларов в сундуки России", - заявил Трамп.

Трамп прав в том, что крупнейшим европейским клиентом "Газпрома" по-прежнему остается Германия. По оценкам Евростата, Германия импортирует 50-75% газа из России.

Брокерская компания Marex Spectron, работающий в сфере поставок энергоресурсов, сообщила BBC, что Германия импортирует из России 60% газа, а остальные объемы поступают преимущественно из Норвегии.

Но это не значит, что 60% энергоресурсов, которые импортирует Германия, поступает из России. Структура энергопотребления для производства электроэнергии в Германии, по данным Marex Spectron, состоит примерно на 40% из угля, на 30% - из возобновляемых источников энергии, на 20% - из газа и на 10% - из атомной энергии.

Страна пытается сократить использование угля и полностью отказаться от ядерной энергетики, что, вероятно, увеличит использование газа и возобновляемых источников энергии.

Часть дополнительного газа, вероятно, поступит из России в результате строительства нового газопровода под Балтийским морем "Северный поток-2", о котором и упомянул Трамп.

Немецкое правительство подчеркнуло, что строительство трубопровода стоимостью 9,5 млрд финансируется частными компаниями, и деньги немецких налогоплательщиков потрачены не будут.

Тем не менее, президент Трамп отметил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер привлечен к руководству этим проектом.

Но даже если новый газопровод заработает, использование газа в Германии не увеличиваться настолько, чтобы 60-70% энергоресурсов поступало из России.

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