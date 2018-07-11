В Англии разгорелся скандал из-за водки "Новичок"
Ликеро-водочный завод в Бристоле подвергся резкой критике после того, как стал выпускать 75-градусную водку под названием "Новичок".
Компания Bristol Dry Gin принесла извинения, сказав, что выбрала неудачное время для выпуска водки.
"Новичком", как утверждают британские власти, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
В конце июня этим же веществом отравились мужчина и женщина. Женщина впоследствии скончалась, а мужчина пришел в сознание.
Bristol Dry Gin заявила, что водка "Новичок" выпускалась в ограниченном количестве, и ее производство будет остановлено.
Компания говорит, что рецепт этой водки разрабатывался довольно долго. Ее рекламным слоганом была фраза "Тут не до шуток".
Название "Новичок" водка получила после того, как Сергея и Юлию Скрипалей выписали из больницы.
В заявлении компании говорится, что эта водка должна была "улучшить настроение и снизить уровень стресса, а не оскорблять".
По словам представителей компании, клиенты отнеслись к новой водке очень положительно.
Однако на странице Bristol Dry Gin в Facebook появилось множество негативных комментариев.
"Простите, но я думаю, что очень бестактно давать алкоголю такое название. Это серьезная ситуация", - пишет Дэвид Гилрой.
Питер Хупер написал: "Очень бестактно. Ни в чем не повинная женщина скончалась, мужчина находится в критическом состоянии в больнице. Я думаю, вам стоит пересмотреть свою рекламную стратегию".