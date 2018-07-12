Вида извинился перед россиянами: "Это жизнь"
Защитник хорватской сборной и экс-игрок киевского "Динамо" Домагой Вида в эфире российского телевидения извинился перед россиянами. Ранее его высказывание "Слава Украине" после победы над командой России вызвало скандал.
На вопрос журналиста канала "Россия 24", не смутил ли его свист с трибун, Домагой Вида ответил: "Нет. Я знаю, что совершил ошибку. Хочу еще раз извиниться перед русскими людьми".
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"Простите, это жизнь. Надо учиться на ошибках", - добавил хорватский футболист и пожал руку журналисту.
Разговор происходил после победного для хорватов полуфинала с Англией, который они выиграли в дополнительное время со счетом 2:1.
Перед игрой болельщики сборной Хорватии развернули в Москве большой баннер в цветах хорватского флага с надписью "Спасибо, Россия". Позже этот баннер развернули и на стадионе.
Скандал и предупреждения
Ранее в интернете появилось видео, на котором Домагой Вида после матча против России скандирует "Слава Украине!", а экс-футболист Огнен Вукоевич, входящий в состав хорватского штаба, говорит: "Это победа за "Динамо" и за Украину" .
Оба они ранее играли в киевском "Динамо".
За это ФИФА официально предупредила Домагоя Виду, однако не стала дисквалифицировать игрока.
"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Домагою Виде из-за его заявления на видео, снятом после игры с Россией", - сообщил официальный представитель ФИФА агентству "Интерфакс".
А Огнена Вукоевича исключили из состава штаба Хорватии.
"Всегда считал, что спорт и политика не должны сочетаться. Но это видео на самом деле и есть то, что называется солидарностью", - прокомментировал видео у себя на Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Позже СМИ процитировали Виду, который назвал свой поступок шуткой.
"Эта победа - для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там (в Украине. - Ред.) друзья со времен "Динамо" Киев, ничего другого я в виду не имел", - сказал он.