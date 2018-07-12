Спасение детей из тайской пещеры экранизируют в Голливуде

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спасательную операцию в пещерном комплексе подробно зафиксировали на карте

Пещерный комплекс на севере Таиланда, где более двух недель были заблокированы 12 детей и их футбольный тренер, превратят в музей.

Чиновники, которые руководили спасательной операцией, говорят, что музей будет рассказывать, как она разворачивалась. Там считают, что музей может стать главной туристической достопримечательностью Таиланда.

Еще как минимум две продюсерские компании планируют снимать фильм о спасении детей из пещер.

Музей?

Пещерный комплекс Тхам Луанг - один из крупнейших в Таиланде. Он расположен под горой близ села Маэ Саи в северном регионе Чианграй на границе с Мьянмой.

Этот регион в туристическом плане очень развит.

"Эта зона станет музеем, который будет показывать, как разворачивалась спасательная операция, - заявил бывший губернатор и руководитель операции по спасению Наронгсак Осоттанакорн. - Создадим интерактивную базу данных. Это станет главной туристической достопримечательностью Таиланда".

В то же время премьер-министр страны Прают Чан Оча заявил, что власти установят предупреждающие знаки снаружи и внутри пещеры, чтобы уберечь опрометчивых туристов.

При этом неясно, будет ли музей работать в течение всего года - учитывая, что сезон дождей в Таиланде длится почти полгода, с июня по октябрь.

Именно из-за неожиданного начала сезона дождей юношеская футбольная команда "Дикие кабаны" и их тренер застряли в пещерном комплексе.

Кино?

По меньшей мере две продюсерские компании уже соревнуются за право экранизировать драматическую историю спасения детей из пещеры.

Еще до того, как 12 мальчиков и тренера вывели на поверхность, американская студия Pure Flix - которая продюсирует фильмы христианской тематики - объявила, что ее продюсеры уже общаются с участниками спасательной операции относительно возможного фильма.

Соучредитель компании Майкл Скотт живет в Таиланде и утверждает, что его жена выросла с Саманом Гунаном - бывшим тайским военным, который погиб во время спасательной операции.

В то же время другая продюсерская компания из Лос-Анджелеса - Ivanhoe Pictures - заявляет, что именно ее тайское правительство уже выбрало для экранизации этой истории.

Американские СМИ цитируют представителей компании, заявивших, что режиссером ленты станет Джон М. Чу, недавно снявший с Ivanhoe романтическую комедию "Безумно богатые азиаты".

В соцсетях уже беспокоятся, что фильм станет жертвой "вайтвошинга" (от англ. White-washing - "отбеливание". - Ред.), и в центре его внимания окажутся герои-иностранцы, а тайцы отойдут на второй план.

В то же время Джон М. Чу уже опроверг такие опасения. "Отнюдь. Не под нашим руководством, - заявил он. - Это прекрасная история о людях, которые спасают людей. Поэтому всем, кто о ней думает, следует правильно и с уважением к ней подойти".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Всех детей и их тренера уже вывели из пещеры. Они находятся под наблюдением врачей

Спасенная футбольная команда сейчас находится на карантине в больнице, мальчики чувствуют себя хорошо.

Масштабная и драматическая операция по их спасению, к которой присоединилось много экспертов из других стран, в том числе и из Украины, привлекла внимание всего мира.

Мальчиков после девяти дней поисков нашли британские дайверы. За несколько дней их всех вывели из пещеры.

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