Антикоррупционный суд: Рада выполнила последнее "апелляционное" требование Запада

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верховная Рада приняла все необходимые для создания антикоррупционного суда законы

Верховная Рада внесла изменения в антикоррупционное законодательство и выполнила последнее требование к Украине со стороны Запада по созданию антикоррупционного суда.

Западные партнеры требовали, чтобы все дела о коррупционных преступлений должны быть переданы в новообразованный антикоррупционный суд.

Он призван рассматривать дела коррупционеров из числа высокопоставленных должностных лиц, расследованные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Международные и украинские эксперты, а также западные партнеры Украины настаивали, что без такой нормы коррупционеры, дела которых рассматривались до создания антикоррупционного суда, могут избежать наказания.

Именно после решения апелляционного суда приговоры будут вступать в силу.

7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАС), а 21 июня - о создании этого суда. Президент уже подписал оба документа.

Однако для того , чтобы суд смог заработать в полной мере, нужно было принять третий документ - о внесении изменений в закон о судоустройстве и статусе судей. Именно в нем решили прописать "апелляционное" требование западных партнеров.

Создание антикоррупционного суда является ключевым условием предоставления кредитов от Международного валютного фонда, в которых нуждается Украина.

Вето и апелляция

Кредиторы настаивали на решающей роли международных экспертов в отборе судей антикоррупционного суда, и после длительных и сложных переговоров Киев согласился с этим.

Украина согласилась, что общественный совет международных экспертов имеет право блокировать назначение кого-либо из судей во время конкурсного отбора. Фактически, они получили своего рода право вето.

Однако МВФ, а впоследствии и США, заявили, что не все в принятом законе их устраивает, и Верховная Рада должна внести правки в уже принятый документ.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption МВФ и директор фонда Кристин Лагард настаивала на внесение "апелляционной" поправки о создании антикоррупционного суда

Эксперты и международные партнеры положительно отнеслись к тому, что ВАС будет рассматривать только те дела, которые на момент его создания еще не начали рассматривать суды общей юрисдикции.

Но в законе также заметили норму о том, что коррупционные дела, приговоры по которым будут вынесены уже после создания антикоррупционного суда, будут проходить апелляцию в простых апелляционных судах.

Новый антикоррупционный суд будет иметь собственную апелляционную палату.

Поэтому активисты и международные партнеры начали настаивать, чтобы именно в ней проходила апелляция дел, которые начали рассматривать еще до создания нового суда.

Перед принятием поправок представители правящей фракции БПП указывали, что сейчас суды рассматривают около 1900 коррупционных дел, а расследуемых НАБУ - 38.

Верховная Рада даже пошла дальше - согласно новой поправке, все расследуемые НАБУ дела (сейчас их 38), в отношении которых еще не были вынесены приговоры, после создания ВАС будут переданы туда.

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