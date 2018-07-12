Рейтинги: Тимошенко первая, но кто будет ее соперником?

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Если бы выборы состоялись сейчас, лидером в первом туре могла бы стать Юлия Тимошенко.

Таковы результаты двух опросов, обнародованных в четверг социологической компанией GfK Ukraine и группой "Рейтинг".

Согласно их данным, за Юлию Тимошенко собираются проголосовать 10% -10,5% всех избирателей.

Самую высокую поддержку, согласно опросу GfK Ukraine, она получила среди людей старше 55 лет (13%), наименьшую - среди молодежи.

В региональном аспекте больше всего лидера "Батькивщины" поддерживают на севере страны - 14% и на западе - 12%.

А вот определить ее соперника во втором туре пока сложно.

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Согласно опросу GfK, наибольшие шансы стать соперником Тимошенко во втором туре - у шоумена Владимира Зеленского, за которого готовы проголосовать 7% избирателей.

Наибольшей популярностью он пользуется в Киеве и в центральных регионах страны. Также он является наиболее популярным кандидатом среди молодежи в возрасте 18-24 лет - 18% этого электората готовы проголосовать за телезвезду.

Рейтинг других кандидатов:

у Святослава Вакарчука и экс-министра обороны Анатолия Гриценко - по 6%;

у президента Петра Порошенко, лидера "Опоблока" Юрия Бойко и лидера радикалов Олега Ляшко - по 5%.

Впрочем, разница между всеми этими кандидатами находится практически в пределах статистической погрешности.

Копірайт зображення УНІАН Image caption У Владимира Зеленского есть шансы на участие во втором туре выборов. Но не понятно, будет ли он принимать в них участие в качестве кандидата

По данным опроса группы "Рейтинг", наибольшие шансы встретиться с Тимошенко во втором туре имеет экс-министр обороны Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать свои голоса 6% всех избирателей.

Рейтинги других кандидатов:

Юрий Бойко - 5,8%,

Владимир Зеленский - 5,7%,

Олег Ляшко - 5,1%,

Петр Порошенко - 4,8%,

Святослав Вакарчук - 4,3%.

Разница между этими кандидатами также лежит в пределах статпогрешности.

Кроме того, группа "Рейтинг" опубликовала антирейтинг кандидатов, в котором лидируют действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

К ним негативно относятся, соответственно, 47% и 29% избирателей, которые собираются голосовать.

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