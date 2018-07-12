Рейтинги: Тимошенко первая, но кто будет ее соперником?
Если бы выборы состоялись сейчас, лидером в первом туре могла бы стать Юлия Тимошенко.
Таковы результаты двух опросов, обнародованных в четверг социологической компанией GfK Ukraine и группой "Рейтинг".
Согласно их данным, за Юлию Тимошенко собираются проголосовать 10% -10,5% всех избирателей.
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Самую высокую поддержку, согласно опросу GfK Ukraine, она получила среди людей старше 55 лет (13%), наименьшую - среди молодежи.
В региональном аспекте больше всего лидера "Батькивщины" поддерживают на севере страны - 14% и на западе - 12%.
А вот определить ее соперника во втором туре пока сложно.
Согласно опросу GfK, наибольшие шансы стать соперником Тимошенко во втором туре - у шоумена Владимира Зеленского, за которого готовы проголосовать 7% избирателей.
Наибольшей популярностью он пользуется в Киеве и в центральных регионах страны. Также он является наиболее популярным кандидатом среди молодежи в возрасте 18-24 лет - 18% этого электората готовы проголосовать за телезвезду.
Рейтинг других кандидатов:
- у Святослава Вакарчука и экс-министра обороны Анатолия Гриценко - по 6%;
- у президента Петра Порошенко, лидера "Опоблока" Юрия Бойко и лидера радикалов Олега Ляшко - по 5%.
Впрочем, разница между всеми этими кандидатами находится практически в пределах статистической погрешности.
По данным опроса группы "Рейтинг", наибольшие шансы встретиться с Тимошенко во втором туре имеет экс-министр обороны Анатолий Гриценко, за которого готовы отдать свои голоса 6% всех избирателей.
Рейтинги других кандидатов:
- Юрий Бойко - 5,8%,
- Владимир Зеленский - 5,7%,
- Олег Ляшко - 5,1%,
- Петр Порошенко - 4,8%,
- Святослав Вакарчук - 4,3%.
Разница между этими кандидатами также лежит в пределах статпогрешности.
Кроме того, группа "Рейтинг" опубликовала антирейтинг кандидатов, в котором лидируют действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.
К ним негативно относятся, соответственно, 47% и 29% избирателей, которые собираются голосовать.