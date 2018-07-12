Трамп: страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО согласились увеличить свои военные расходы.

Союзники обязались тратить более 2% ВВП на оборону, сообщил он по результатам своего визита в Брюссель.

Ранее Трамп критиковал Альянс за то, что США платят большие взносы, чем другие.

После саммита он заявил, что верит в НАТО и говорить о выходе из него "сейчас нет необходимости".

"Мы сегодня достигли огромного прогресса. Меня действительно поразил уровень боевого духа, который я увидел в этой комнате", - сказал Трамп.

Ранее он призывал союзников по НАТО тратить минимум 4% ВВП.

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