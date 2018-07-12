Порошенко рассказал о встрече с Трампом

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Петр Порошенко рассказал подробности своего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы на самом деле очень тщательно обсудили и предстоящую встречу президента Трампа в Хельсинки, и вопрос "Северного потока-2", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

По его словам, он рассказал Трампу о ходе реформ в Украине.

Украинский лидер пообещал президенту США, что 12 июля Верховная Рада примет законопроект №7441 - "О судоустройстве и статусе судей", которые усиливают его антикоррупционную составляющую.

Парламент сегодня действительно принял это решение - как того требовали от Украины западные партнеры.

Порошенко сообщил, что накануне встречи распространялись ложные слухи о том, что его встреча с президентом США не состоится.

По его словам, разговор с Дональдом Трампом был "доверительным".

Саммит НАТО в Брюсселе, по словам президента, подтвердил, что двери альянса для Украины остаются открытыми, а Россия не сможет остановить украинскую евроатлантическую интеграцию.

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