В Киеве поднимут стоимость проезда в транспорте: как сэкономить

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С 14 июля в Киеве установят новые тарифы на проезд в городском транспорте.

Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает сайт городской администрации.

Разовый проезд в метро и наземном транспорте составит 8 гривен.

При пополнении карты единовременно на 50 поездок стоимость одной поездки составит 6,5 грн.

Если же у вас пока что нет бесконтактной карты, то при ее приобретении придется также уплатить и повышенную залоговую стоимость карты. Согласно документу, с 14 июля она будет составлять 15 грн, что на 3 грн больше, чем сейчас.

Ранее приобретенные проездные будут действовать до конца июля.

Также до конца месяца можно ездить по старым билетам и жетонам без доплаты.

В метро можно будет пользоваться ранее приобретенными пластиковыми бесконтактными карточками.

У пассажиров есть последняя возможность приобрести 100 поездок по старым ценам. На некоторых станциях метро образовались очереди в кассы, чтобы это сделать.

Чиновник метрополитена Наталья Макогон ранее написала в соцсетях, что уже пополнила три таких карты.

В то же время те, кто привык рассчитываться в метро своей банковской карточкой, будут платить за разовую поездку 8 гривен, отметила чиновник.

В течение августа пассажиры смогут обменять старые жетоны и билеты на новые с доплатой.

С 1 сентября обмен прекратится и средства за старые билеты и жетоны больше не будут возвращаться.

Сколько будут стоить проездные

на один календарный месяц в наземном транспорте без ограничения количества поездок - 390 грн,

в метрополитене без ограничения количества - 610 грн,

на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн;

на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

Кроме того, Киевский метрополитен введет новые проездные билеты, которые, по мнению КГГА, будут удобны для туристов.

Такие проездные рассчитаны на 10, 14 и 30 поездок в течение 5, 7 и 15 календарных дней соответственно и будут стоить 75, 104 и 210 грн.

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