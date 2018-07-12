В Киеве поднимут стоимость проезда в транспорте: как сэкономить
С 14 июля в Киеве установят новые тарифы на проезд в городском транспорте.
Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает сайт городской администрации.
Разовый проезд в метро и наземном транспорте составит 8 гривен.
При пополнении карты единовременно на 50 поездок стоимость одной поездки составит 6,5 грн.
Если же у вас пока что нет бесконтактной карты, то при ее приобретении придется также уплатить и повышенную залоговую стоимость карты. Согласно документу, с 14 июля она будет составлять 15 грн, что на 3 грн больше, чем сейчас.
Ранее приобретенные проездные будут действовать до конца июля.
Также до конца месяца можно ездить по старым билетам и жетонам без доплаты.
В метро можно будет пользоваться ранее приобретенными пластиковыми бесконтактными карточками.
У пассажиров есть последняя возможность приобрести 100 поездок по старым ценам. На некоторых станциях метро образовались очереди в кассы, чтобы это сделать.
Чиновник метрополитена Наталья Макогон ранее написала в соцсетях, что уже пополнила три таких карты.
В то же время те, кто привык рассчитываться в метро своей банковской карточкой, будут платить за разовую поездку 8 гривен, отметила чиновник.
В течение августа пассажиры смогут обменять старые жетоны и билеты на новые с доплатой.
С 1 сентября обмен прекратится и средства за старые билеты и жетоны больше не будут возвращаться.
Сколько будут стоить проездные
- на один календарный месяц в наземном транспорте без ограничения количества поездок - 390 грн,
- в метрополитене без ограничения количества - 610 грн,
- на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн;
- на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.
Кроме того, Киевский метрополитен введет новые проездные билеты, которые, по мнению КГГА, будут удобны для туристов.
Такие проездные рассчитаны на 10, 14 и 30 поездок в течение 5, 7 и 15 календарных дней соответственно и будут стоить 75, 104 и 210 грн.