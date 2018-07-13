Украинские школьники заняли четвертое место на международной олимпиаде по математике

Копірайт зображення Міністерство освіти та науки

Украинские школьники заняли четвертое место на 59-й Международной математической олимпиаде, которая проходит в румынском городе Клуж-Напока. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Шесть украинских старшеклассников получили четыре золотые и две серебряные медали.

Таким образом украинская команда впервые в истории заняла четвертое место на олимпиаде - после школьников с США, России и Китая. Ранее украинские команды никогда не поднимались выше шестой строчки среди стран-участников.

Олимпиада проходила в два тура. В каждом из них участники решали по три задачи по разным направлениям математики - геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики.

Победителями стали учащиеся Харьковского физико-математического лицея № 27 - Роман Сарапин ("золото"), Нго Нгок Тхай Шон ("золото"), Алина Гарбузова ("серебро"), Харьковского УВК № 45 "Академическая гимназия" - Илья Коваль ("золото"), лицея № 208 г.Киева - Федор Юдин ("золото"), естественно-научного лицея №145 г.Киев - Арсений Николаев ("серебро").

Первая международная математическая олимпиада состоялась в 1959 году. За всю историю своего участия в олимпиаде Украина получила 141 медаль: 38 золотых, 59 серебряных и 44 бронзовых.

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