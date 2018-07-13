"Игра престолов" бьет рекорды по количеству номинаций "Эмми-2018"
Объявлены номинанты американской телевизионной премии "Эмми" этого года. В этот раз пальму первенства по числу номинаций у канала HBO перехватил Netflix.
Всего у онлайн-кинотеатра 112 номинаций, тогда как у HBO их 108.
Впервые за 18 лет HBO не является лидером по этому показателю. Кроме того, впервые на первом месте онлайн-кинотеатр.
Юбилейная 70 церемония вручения "Эмми" состоится 17 сентября в Театре "Майкрософт" в Лос-Анджелесе. Вести ее доверили актерам программы Saturday Night Live Колину Джосту и Майклу Че.
Среди программ и сериалов на первом месте с 22 номинациями сериал "Игра престолов". В прошлом году популярная сага на "Эмми" претендовать не могла. На втором и третьем месте - "Мир дикого запада" и Saturday Night Live. Сериал и шоу получили по 21 номинации.
В 2017 году сериал "Рассказ служанки" победил в самых престижных номинациях. Сериал снимается по заказу онлайн-кинотеатра Hulu. Ранее ни одно шоу, которые создаются подобными стриминговыми сервисами, не побеждало в номинации лучшего сериала по версии "Эмми".
Некоторые основные номинации:
Лучшая актриса драматического сериала:
- Сандра О - "Убивая Еву"
- Кери Рассел - "Американцы"
- Татьяна Маслани - "Темное дитя"
- Клэр Фой - "Корона"
- Эван Рэйчел Вуд - "Мир Дикого запада"
- Элизабет Мосс - "Рассказ служанки"
Лучший актер драматического сериала:
- Джейсон Бейтман - "Озарк"
- Мэттью Риз - "Американцы"
- Майло Вентимилья - "Это мы"
- Стерлинг Браун - "Это мы"
- Эд Харрис - "Мир Дикого запада"
- Джеффри Райт - "Мир Дикого запада"
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме:
- Сара Полсон - "Американская история ужасов: Культ"
- Мишель Докери - "Забытые Богом"
- Эди Фалко - "Закон и порядок: Настоящее преступление"
- Реджина Кинг - "Семь секунд"
- Джессика Бил - "Грешница"
- Лора Дерн - "Рассказ"
Лучший актер в мини-сериале или телефильме:
- Антонио Бандерас - "Гений"
- Даррен Крисс - "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"
- Бенедикт Камбербэтч - "Патрик Мелроуз"
- Джефф Дэниэлс - "Призрачная башня"
- Джон Ледженд - "Иисус Христос - Суперзвезда. Live in Concert"
- Роберт Дейли - USS Каллистер (сериал "Черное зеркало")
Лучший драматический сериал:
- "Американцы"
- "Корона"
- "Игра престолов"
- "Рассказ служанки"
- "Очень странные дела"
- "Это мы"
- "Мир Дикого Запада"