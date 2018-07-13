Последняя трапеза "ледяного человека": пир калорий
Козий жир, мясо благородного оленя и остатки пшеницы и папоротника.
Для нас это, конечно, совсем не ресторанное меню, а вот нашим предкам было достаточно, чтобы устроить настоящий пир.
Ученые обнаружили, что последняя трапеза пещерного человека Эци была хорошо сбалансированной, хоть и содержала угрожающе высокий уровень жиров.
Эци обитал в Альпах около 5 500 лет назад, а его мумифицированное тело нашли туристы в 1991 году.
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Мумия настолько хорошо сохранилась, что ученые смогли много узнать о его жизни, в частности, что он ел перед смертью.
По словам исследователей, последняя трапеза Эци состояла из жира диких коз, мяса благородного оленя, дикой пшеницы и ядовитого папоротника.
Сколько жира?
Количество жира в остатках желудка Эци составляет 50%, и это значительно превышает 10%, предполагаемых современной диетой.
"Горная охота отнимала много сил и энергии, - объясняет Франк Майгнер из Научно-исследовательского института изучения мумий в Больцано, Италия. - И лучший способ восстановить силы - употреблять жирную пищу. Это помогало выжить в суровых условиях".
Что ели наши предки?
Исследование, результаты которого опубликовали в журнале Current Biology, проливает свет на особенности питания в эпоху неолита.
Кухня древнего человека всегда интересовала ученых. Однако последнее исследование содержимого желудка "ледяного человека" позволяет более детально воссоздать его систему питания.
Ученые обнаружили желудок Эци только недавно, поскольку из-за мумификации тела, этот орган сместился.
Эксперты сделали вывод, что жир в желудке Эци был не молочного, а животного происхождения - альпийского горного козла.
"Его рацион был хорошо сбалансирован и содержал углеводы, белки и жиры, - рассказал Майкснер. - Однако поражает количество потребляемых им жиров".
Питательная, но какая на вкус?
Продукты, которые употреблял Эци, поддерживали его во время снежных походов, однако, вероятно, имели очень сомнительный вкус.
"Трудно представить вкус козьего жира, - рассказал Майгнер. - Это, безусловно, не то, к чему мы привыкли.
Мясо в чистом виде и животный жир. Думаю, проглотить такое было бы трудно, учитывая, что в те времена пищу не солили".
Однако, хоть Эци и не употреблял переработанную пищу, его рацион был далек от идеального. На момент смерти у него уже были признаки атеросклероза сосудов.
Возможно, он умер во время стычки, так как имел на теле несколько ран и носил с собой оружие, в частности медный топор.
Фитотерапия
Ученые предполагают, что Эци лечился травами, поскольку в его желудке нашли остатки ядовитого папоротника.
Однако не исключено, что он просто завернул свой обед в листья этого растения, и токсичные споры случайно попал в его организм.
Дикое мясо, по всей вероятности, употребляли в свежем или сушенном виде.