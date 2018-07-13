Последняя трапеза "ледяного человека": пир калорий

Копірайт зображення Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac\M.Samadelli Image caption Ученые исследуют желудок пещерного человека

Козий жир, мясо благородного оленя и остатки пшеницы и папоротника.

Для нас это, конечно, совсем не ресторанное меню, а вот нашим предкам было достаточно, чтобы устроить настоящий пир.

Ученые обнаружили, что последняя трапеза пещерного человека Эци была хорошо сбалансированной, хоть и содержала угрожающе высокий уровень жиров.

Эци обитал в Альпах около 5 500 лет назад, а его мумифицированное тело нашли туристы в 1991 году.

Мумия настолько хорошо сохранилась, что ученые смогли много узнать о его жизни, в частности, что он ел перед смертью.

По словам исследователей, последняя трапеза Эци состояла из жира диких коз, мяса благородного оленя, дикой пшеницы и ядовитого папоротника.

Сколько жира?

Количество жира в остатках желудка Эци составляет 50%, и это значительно превышает 10%, предполагаемых современной диетой.

"Горная охота отнимала много сил и энергии, - объясняет Франк Майгнер из Научно-исследовательского института изучения мумий в Больцано, Италия. - И лучший способ восстановить силы - употреблять жирную пищу. Это помогало выжить в суровых условиях".

Копірайт зображення SPL Image caption Художественное изображение Эци

Что ели наши предки?

Исследование, результаты которого опубликовали в журнале Current Biology, проливает свет на особенности питания в эпоху неолита.

Кухня древнего человека всегда интересовала ученых. Однако последнее исследование содержимого желудка "ледяного человека" позволяет более детально воссоздать его систему питания.

Ученые обнаружили желудок Эци только недавно, поскольку из-за мумификации тела, этот орган сместился.

Эксперты сделали вывод, что жир в желудке Эци был не молочного, а животного происхождения - альпийского горного козла.

"Его рацион был хорошо сбалансирован и содержал углеводы, белки и жиры, - рассказал Майкснер. - Однако поражает количество потребляемых им жиров".

Копірайт зображення Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac\M.Samadelli Image caption Желудок "ледяного человека" обнаружили лишь недавно - во время последних исследований

Питательная, но какая на вкус?

Продукты, которые употреблял Эци, поддерживали его во время снежных походов, однако, вероятно, имели очень сомнительный вкус.

"Трудно представить вкус козьего жира, - рассказал Майгнер. - Это, безусловно, не то, к чему мы привыкли.

Мясо в чистом виде и животный жир. Думаю, проглотить такое было бы трудно, учитывая, что в те времена пищу не солили".

Однако, хоть Эци и не употреблял переработанную пищу, его рацион был далек от идеального. На момент смерти у него уже были признаки атеросклероза сосудов.

Возможно, он умер во время стычки, так как имел на теле несколько ран и носил с собой оружие, в частности медный топор.

Копірайт зображення Institute for Mummy Studies\Eurac Research\Frank M Image caption В образцах желудка Эци ученые обнаружили большое количество жиров

Фитотерапия

Ученые предполагают, что Эци лечился травами, поскольку в его желудке нашли остатки ядовитого папоротника.

Однако не исключено, что он просто завернул свой обед в листья этого растения, и токсичные споры случайно попал в его организм.

Дикое мясо, по всей вероятности, употребляли в свежем или сушенном виде.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram