Мать Сенцова просит Путина помиловать сына - СМИ

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Мать украинского режиссера Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании сына.

Текст этого обращения опубликовали в пятницу украинские и российские СМИ.

По их информации, письмо датировано еще 22 июня, а передали его президенту РФ 26 июня.

В Кремле пока не прокомментировали эту информацию.

Согласно тексту, которое приводит "Громадське", Людмила Сенцова просит "проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова".

"Все матери любят своих детей, хотят для них свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой", - говорится в письме к Владимиру Путину.

Она пишет, что верит в невиновность сына. "Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает от аутизма. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - подчеркивает женщина.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома".

В конце июня письмо к российскому президенту с такой же просьбой официально направил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд.

В Кремле тогда ответили, что это обращение не может быть основанием для каких-либо юридических действий.

"Вы знаете, что такая просьба с точки зрения российского законодательства не может быть основанием для каких-либо действий, потому что, вы знаете, какая процедура помилования в РФ", - цитировало господина Пескова агентство "Интерфакс".

Реакции российских властей на письмо матери Сенцова пока нет.

Арест и приговор

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Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний тюремный срок в России, 14 мая объявил о начале бессрочной голодовки.

Он заявил, что своим протестом он добивается освобождения всех политических заключенных и просил не ставить его на первое место среди них, а воспринимать как одного из украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Его арестовали 10 мая 2014 года в Симферополе по обвинению в подготовке террористического акта.

Окружной военный суд в Ростове-на-Дону в мая 2015 года года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в "организации террористической группировки". Обвинители попросили приговорить Сенцова к 23-м годам.

13 июля 2018 года Олегу Сенцову исполнилось 42 года.

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