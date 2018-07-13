Протесты подействовали: Рада сделала шаг навстречу "евробляхерам"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Протесты в урядовом квартале продолжались три дня

Парламент принял в первом чтении два законопроекта, которые разрешают льготное растаможивание в Украине бывших в употреблении автомобилей на европейских номерах.

Принятие документов в целом запланировано уже на следующую сессию - осенью.

С 11 июля в правительственном квартале протестуют пользователи автомобилей на европейских номерах. Они требуют разрешить им растаможить и узаконить машины.

Проезд по улице Грушевского, на которой расположены здания парламента и правительства, в эти дни заблокирован.

Организация "Авто Евро Сила",организовавшая протест, приветствовала решение Рады. Там называют это своей "маленькой победой".

По официальным данным, в Украине полулегально находятся сотни тысяч автомобилей в европейских номерах.

Image caption Автомобили на европейских номерах три дня блокировали правительственный квартал

Это в основном старые авто, которым более 10 лет. Они могут стоить в ЕС всего несколько тысяч долларов, но их растаможка в Украине пока запрещена из-за несоответствия экологическим стандартам Евро-5.

По словам же представителей организации "Авто Евро Сила", таких автомобилей может быть в стране гораздо больше - более миллиона.

До 31 декабря 2018 года в Украине действует льготный режим растаможки бывших в употреблении автомобилей, которые соответствуют стандарту Евро-5, однако эту стоимость активисты считают все равно высокой.

Переговоры по легализации и растаможке автомобилей на еврономерах продолжаются уже несколько лет, а организация "Авто Евро Сила" несколько раз блокировала правительственный квартал и проводила протесты.

Компромисс

В начале июня стало известно, что власть и владельцы "евроблях" якобы достигли определенного компромисса и согласовали два законопроекта, которые могли бы решить проблему.

Среди авторов обоих проектов - председатель парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

Копірайт зображення TELEGRAM/АВТО ЄВРО СИЛА Image caption Парламент оказался в осаде "евробляхеров"

Она утверждает, что оба документа стали результатом сложного компромисса между владельцами авто с иностранными номерами, автоимпортерами и государственными органами.

Законы предусматривают изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

По замыслу авторов, акцизы на импортные авто должны существенно снизиться. Зато ответственность за несоблюдение таможенного законодательства владельцами авто, которые находятся в режиме транзита или временного ввоза - существенно усилится, в частности, благодаря большим штрафам.

Также документ предусматривает разрешение растаможивания автомобилей старше 2010 года, что сейчас вообще запрещено.

Растаможка будет происходить по следующей формуле. Первоначальную сумму в 50 или 70 евро (бензиновый или дизельный двигатель) будут умножать на объем двигателя в единицах и общее количество лет возраста автомобиля.

При таком сценарии растаможка стандартного легкового авто старше 15 лет должна стоить более 2000 долларов.

Представители группы "Авто Евро Сила" в целом поддерживают принятие этих законов, однако требуют еще большего уменьшения стоимости растаможки.

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Пользователи "евроблях" хотели бы, чтобы в этой формуле возраст авто делился на два. В таком случае растаможка будет стоить менее тысячи долларов.

Также протестующие требовали от правительства отмены недавнего постановления правительства №479 о "Создании условий для предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей".

Этот документ, по утверждению активистов, привел к конфликту между гражданами и властью, ведь разрешил полиции останавливать автомобили с европейской регистрацией и штрафовать, если нерастаможенное авто находится в Украине более двух месяцев.

В пятницу премьер Владимир Гройсман в парламенте пообещал, что до законодательного решения проблемы с еврономерами полиция не "будет кошмарить людей".

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