Копірайт зображення Getty Images Image caption Johnson & Johnson, ссылаясь на многочисленные исследования, утверждает, что ее продукция совершенно безвредна

Суд в США постановил, что компания Johnson & Johnson должна выплатить 4,7 млрд долларов в виде компенсации 22 женщинам, которые утверждают, что заболели раком яичников после того, как в течение долгих лет использовали производимые J&J детские присыпки на основе талька.

Присяжные заседатели в штате Миссури постановили, что компания должна выплатить этим женщинам 550 миллионов долларов в виде компенсации, и еще 4,1 млрд в порядке наказания.

Против Johnson & Johnson выдвинуто еще около 9000 исков в связи с производимой ей детской присыпкой.

Компания заявила, что глубоко огорчена решением суда, и намерена обжаловать его.

Судебное разбирательство длилось шесть недель. В своих показаниях женщины и их родственники утверждали, что те заболели раком после того, как десятилетиями использовали в гигиенических целях детскую присыпку и другие продукты на основе талька.

Их адвокаты утверждали, что еще с 1970-х годов компания была в курсе того, что в тальке присутствовала асбестовая пыль, но не предупреждала потребителей о возможной опасности.

"Несправедливый процесс"

Компания отрицает наличие асбеста в ее тальке, и настаивает, что производимая ей детская присыпка не вызывает рака.

Тальк - минерал из класса силикатов, который часто находят близ залежей асбеста.

Johnson & Johnson также утверждает, что несколько независимых исследований пришли к выводу о безвредности талька. J&J также назвала решение присяжных заседателей результатом глубоко несправедливого процесса.

Управление по контролю за продуктами и лекарственными средствами США (FDA) между 2009 и 2010 годами провело исследования талька разных компаний, в том числе и детской присыпки J&J, и не обнаружила следов асбеста.

На суде в Миссури прокурор утверждал, что Johnson & Johnson применяла неправильные методы тестирования своей продукции.

Как сообщила британская благотворительная организация Ovacome, помогающая людям с раком яичника, утверждения о том, что использование талька в области гениталий может привести к раку, известны давно, но подтверждения не нашли.

Рекордный приговор

Это крупнейший штраф за всю историю существования Johnson & Johnson в связи с обвинениями в том, что тальк может причинять рак.

В 2017 суд в Калифорнии обязал компанию выплатить 417 млн долларов компенсации женщине, которая утверждала, что заболела раком после того, как применяла товары J&J, в том числе и тальк.

Однако этот вердикт был отменен при апелляции.

Вердикты присяжных заседателей по вопросам о финансовом наказании компаний часто отменяются либо председательствующим на процессе судьей, либо при апелляции.

Johnson & Johnson уже несколько раз удавалось добиться отмены решений присяжных заседателей.

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