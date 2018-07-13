В Крыму украинца Панова приговорили к 8 годам заключения

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"Верховный суд Крыма" приговорил к восьми годам лишения свободы украинца Евгения Панова по обвинению в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года.

Отбывать наказание Панов будет в колонии строгого режима, сообщает Интерфакс.

В этот срок засчитают два года, которые украинец уже провел под стражей.

Его признали виновным по ряду статей Уголовного кодекса России: "незаконное хранение и перевозка оружия и боеприпасов", "покушение на контрабанду оружия и боеприпасов", "подготовка к диверсии в составе организованной группы".

Панов вины не признал. Его адвокат Ольга Динзе уже сообщила, что обжалует приговор. Для этого у защиты есть десять дней.

Уроженец Энергодара Запорожской области Панов ранее работал водителем автобуса на Запорожской АЭС, кроме того он - бывший участник АТО. Его задержали в Крыму в августе 2016 года, тогда же российские спецслужбы сообщили, что якобы предотвратили ряд терактов на территории полуострова.

Российское ФСБ утверждало, что Панов был сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины и одним из руководителей группы диверсантов. Украинец сначала дал показания, но позже заявил, что сделал это под пытками.

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