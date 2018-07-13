Адвокат предполагает, что Сенцова скоро могут помиловать

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Адвокат Дмитрий Динзе предполагает, что украинского режиссера Олега Сенцова могут помиловать уже в ближайшее время.

Отвечая на вопрос BBC News Украина о том, может ли российский президент помиловать Сенцова в связи с ходатайством матери, он сказал: "Могут, конечно".

В этой ситуации, говорит Дмитрий Динзе, все зависит от мнения президента России Владимира Путина.

"Если Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить", - говорит адвокат.

13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова Людмила направила Путину ходатайство о помиловании ее сына.

В Кремле заявили, если это письмо поступит, то его рассмотрят.

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