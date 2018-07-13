Адвокат предполагает, что Сенцова могут помиловать уже в скором времени. Он продолжает голодовку

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Адвокат Дмитрий Динзе предполагает, что украинского режиссера Олега Сенцова могут помиловать уже в ближайшее время.

Отвечая на вопрос BBC News Украина о том, может ли российский президент помиловать Сенцова в связи с ходатайством матери, он сказал: "Могут, конечно".

В этой ситуации, говорит Дмитрий Динзе, все зависит от мнения президента России Владимира Путина.

"Если Песков сказал, что рассмотрят, то я думаю, могут и через неделю все решить", - говорит адвокат.

13 июля стало известно, что мать Олега Сенцова Людмила направила Путину ходатайство о помиловании ее сына.

В Кремле заявили, если это письмо поступит, его рассмотрят.

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Состояние здоровья заключенного режиссера, который уже более двух месяцев голодает, адвокат назвал стабильным.

"Эндокринолог ставит диагноз - состояние средней тяжести, а хирург говорит - состояние удовлетворительное", - говорит Дмитрий Динзе.

Адвокат говорит, что Олег в основном лежит, ходит редко.

Динзе планирует посетить его в конце следующей недели.

Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко заявила BBC News Украина, что не комментирует просьбу матери Сенцова о помиловании сына.

Однако вместе с тем, она напомнила, что на этой неделе требование к России по освобождению заложников озвучивалось как по результатам саммита Украина-ЕС, так и по итогам саммита НАТО.

"Петр Порошенко поднимал вопрос освобождения заложников и политзаключенных во время встречи с Макроном, который собирается в воскресенье посетить Москву. Эта тема поднималась и на встрече с Трампом", - говорит она.

По ее словам, украинская сторона использует все возможные пути и инструментарии, чтобы продвинуться в этом вопросе.

"Также ожидаем официальный ответ представителей РФ на предложение передать им 36 россиян для освобождения украинцев. Ответа пока нет. Но на этой неделе тема политзаключенных была в центре внимания на самом высоком уровне", - уверяет Ирина Геращенко.

Ходатайство матери

Мать украинского режиссера Олега Сенцова Людмила написала президенту России Владимиру Путину ходатайство о помиловании сына.

Текст этого обращения опубликовали в пятницу украинские и российские СМИ.

По их информации, письмо датировано еще 22 июня, а передали его президенту РФ 26 июня.

"Прошу вас, Владимир Владимирович, проявить милосердие и помиловать Олега Сенцова, не губить его жизнь и жизнь его близких. Мы ждем его дома", - говорится в обращении матери заключенного режиссера.

В Кремле уже заявили, что рассмотрят это обращение, если оно есть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что пока не может подтвердить поступление этого ходатайства.

"Подождем, когда оно поступит. Безусловно, оно будет рассмотрено, оно не останется без внимания. Но насколько это может быть поводом для конкретных действий в плане инициирования процедуры помилования, я сейчас вам сказать не могу", - добавил Дмитрий Песков.

Арест и приговор

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который отбывает 20-летний тюремный срок в России, 14 мая объявил о начале бессрочной голодовки.

Он заявил, что своим протестом он добивается освобождения всех политических заключенных и просил не ставить его на первое место среди них, а воспринимать как одного из украинцев, находящихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Его арестовали 10 мая 2014 года в Симферополе по обвинению в подготовке террористического акта.

Окружной военный суд в Ростове-на-Дону мая 2015 года года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, признав его виновным в "организации террористической группировки". Обвинители попросили приговорить Сенцова к 23-м годам.

13 июля 2018 года Олегу Сенцову исполнилось 42 года.

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