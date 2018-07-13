Из-за линии огня: как в вузы Киева поступают выпускники из Донбасса

Копірайт зображення UNIAN Image caption В июле украинские студенты подают документы на поступление в вузы. Среди них есть и дети из неподконтрольных Украине районов Донбасса

"Когда было спокойно, мы учились, когда бомбили - нет. Нас домой отпускали, чтобы учителя не несли ответственности за наши жизни", - рассказывает об обучении в школе на территории "ДНР" Саша.

В те годы его школьной жизни, пока шла война, Саша учился в двух школах - днем ​​в городской "днровской", а вечером - онлайн в украинской.

Он делал это для того, чтобы иметь возможность поступить в украинский вуз и получить украинский диплом. Саше - 16, он выпускник и один из 600 тысяч детей, которые живут и учатся на оккупированных территориях.

Как учатся в школах на Донбассе, как ездят на экзамены через блокпосты и поступают в вузы дети из "ДНР" и "ЛНР", узнавала ВВС News Украина.

Оба героя этого материала согласились рассказать свои истории на условиях анонимности (без настоящих имен и названий населенных пунктов).

Учиться под обстрелами

"Наша задача, чтобы дети, которые остались на той территории, имели возможность учиться. Мы понимаем, что учиться под обстрелами или под оккупацией трудно", - говорит Виталий Носок, государственный эксперт директората высшего образования и образования взрослых МОН.

Поэтому, по его словам, в МОН для детей из Донбасса и Крыма разработали несколько сценариев дистанционного обучения в школах и упрощенного поступления в вузы.

Для начала ученикам, оставшимся на оккупированной территории, советуют прикрепиться к одной из украинских школ, чтобы получить украинский аттестат о среднем образовании. Ведь документы, выданные школами самопровозглашенных республик, в Украине не признают.

Поэтому часть школьников и их родители прилагают усилия, чтобы получить украинские аттестаты.

"Мы же граждане Украины, просто так обстоятельства сложились, живем здесь (в "ДНР "- Ред.). Все же украинское образование - это украинское, и украинский диплом - это украинский", - говорит отец абитуриента Саши о преимуществах украинского образования и о праве сына его приобретать.

Учиться в школах на украинской территории ученикам из Донбасса и Крыма можно экстерном. Для этого нужно подать письменное заявление и раз в год приезжать сдавать экзамены - летнюю аттестацию. Список таких школ, в которых можно прикрепиться, есть на сайте МОН.

Для детей из Донбасса, Крыма и линии разграничения есть два варианта, как поступать в украинские вузы.

Первый - учиться в украинской школе, сдавать ВНО (эти дети имеют право писать тесты во время основной и дополнительной сессий) и поступать в вузы на общих основаниях вместе со всеми.

Второй - приехать на украинскую территорию и сдать выпускные экзамены - украинский язык (без литературы) и историю Украины в образовательных центрах "Донбасс-Укра и "Крым-Украина", перечень которых есть на сайте МОН.

На основании этих экзаменов в образовательных центрах им выдают аттестат о среднем образовании. Эти же экзамены засчитываются детям из Донбасса и Крыма как вступительные экзамены в вузы, третий экзамен, по профильному предмету, они должны сдавать в самом вузе.

Для остальной территории Украины тесты ВНО уже 10 лет - обязательные для поступления.

Заболел из-за войны

Копірайт зображення unian Image caption Школа после обстрела в селе Орловка, Донецкая область

Антон из Донбасса учился в киевской школе дистанционного обучения "Джерело". В его поселке, который контролируют боевики, почти нет связи, но остался интернет, благодаря которому парень смог учиться - смотреть видеоуроки, отправлять контрольные по электронной почте.

Параллельно Антон тоже ходил в "днровскую "школу".

"Без обучения в дистанционной школе знаний не было бы вообще. В "ДНР" не преподавали украинский, учителя забивали на физику. Вести уроки приходили какие-то знакомые директора школы, которые не имели никакого отношения к образованию. Могли дать задание - читай вот этот абзац - и уходить", - рассказывает тетя Антона Ольга.

При этом в школе "ДНР" парень никому не говорил, что параллельно учился в украинской школе. Говорит, что учителя устроили травлю его однокласснице, которая рассказала, что учится в школе в Волновахе на украинской территории.

Многие из тех, кто вступает в вузы в Киеве, боятся рассказывать о себе из-за страха за свою жизнь и за родных, которые остаются с другой стороны линии разграничения.

Раз в год он ездил на экзамены в Киев. Тетя рассказывает, что были случаи, когда мальчик стоял по 15-17 часов в очереди на блокпостах.

Копірайт зображення unian Image caption Чтобы сдать экзамены, детям из Донбасса приходится по несколько раз преодолевать линию разграничения. На фото - контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области, 1 июля 2016 года

В последний год своей учебы Антон вообще переехал в столицу лечиться - у него нашли неизлечимую болезнь. Медики объяснили семье, что мальчик заболел из-за стрессов. Поселок, где он жил, долгое время было под сильными обстрелами.

Рассказывая о своем племяннике и его скитаниях, Ольга часто плачет.

"Платить за обучение мы уже не могли, денег не было совсем. К счастью, в школе "Джерело" нашли спонсоров, которые смогли оплатить все. Благодаря этому племянник смог доучиться", - говорит женщина.

В 2018 году Антон получил аттестат о полном среднем образовании, сдал ВНО по украинскому на 186 баллов и собирается поступать в университет в Киеве - парень мечтает стать экономистом или инженером.

Тысячи километров ради тестов

Проехать несколько тысяч километров, шесть раз пересечь линию соприкосновения и преодолеть проверки вооруженных людей - все это, чтобы сдать тесты ВНО, - пришлось и выпускнику из Донбасса Саше.

Он трижды ездил на тесты в Киев, но о своих приключениях вспоминает легко: "Что тут такого? Для меня это уже привычная часть жизни - проезжать КПП. Я даже не нервничал".

Копірайт зображення unian Image caption Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая область), 17 мая 2017

С легкостью Саша рассказывает и об обучении в школе "ДНР": говорит, что там остались его любимый учитель математики и друзья.

Правда, по его словам, программа значительно отличалась от украинской школы - например, стало больше истории Донбасса и русского языка, и было трудно одновременно учиться в обоих.

Елена Кузьменко, директор дистанционной школы "Джерело", где учатся десятки детей из оккупированных территорий, говорит, что такие дети уже столько всего увидели, что очень рано стали взрослыми.

"Я, когда их слушаю, то не могу поверить. Это дети с такими судьбами, за каждым ребенком из Донбасса - очень печальная история", - рассказывает она.

Когда-то Саша мечтал стать пожарным, а сейчас планирует поступить на техническую специальность. На тестах он набрал не очень много - 130 баллов по украинскому, 100 баллов по математике, но при этом не расстраивается и собирается подавать документы в колледж в Славянске и горный институт в Днепре.

Поступление без ВНО

В этом году только за один месяц вступительной кампании в образовательные центры уже обратились 400 детей из Донбасса и Крыма. В прошлом году по упрощенной процедуре, по данным МОН, поступили 1500 детей из Донбасса и Крыма.

Я набрал нормально баллов, могу учиться и без справки из зоны АТО как нормальный гражданин Украины, чтобы ко мне не было предвзятого отношения Саша

Для безопасности в 2018 году в приказах о зачислении в вузы фамилии детей будут шифровать.

Для поступающих из Донбасса еще есть определенные льготы, система действия которых, правда, немного запутанная.

"Поступающие из Донбасса сначала участвуют в общем конкурсе. Если они не получили это место в общем конкурсе, они имеют право на перевод на дополнительное вакантное место, которое появляется на специальности. Если таких мест не хватает, приемная комиссия может попросить МОН их выделить. Они зачисляются на контракт еще до начала обучения, когда выделяются эти места, осуществляется перевод на бюджет", - говорит Виталий Носок из МОН.

Саша из города, контролируемого боевиками, говорит, что что-то слышал о льготах, но очень надеется вступать своими силами.

"Я набрал нормально баллов, могу учиться и без справки из зоны АТО как нормальный гражданин Украины, чтобы ко мне не было предвзятого отношения. Как будто просто приехал из другого региона", - говорит парень.

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