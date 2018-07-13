Ложка в трусах: в школе в Англии придумали, как справиться с браками по принуждению

Image caption Учительница Хариндер Каур говорит, что такие ложки могут спасти жизнь подросткам

Школа на севере Англии борется с браками по принуждению при помощи металлических ложек.

Ложки раздают ученицам Кооперативной академии в Лидсе с инструкцией положить их в нижнее белье, если они подозревают, что их везут за границу для того, чтобы там заставить вступить в брак.

По замыслу руководства школы, при досмотре в аэропорту металлоискатель отреагирует на ложку, и когда подростка отведут в сторону, чтобы понять причину срабатывания детектора, девочка сможет приватно сообщить сотрудникам безопасности, что происходит.

Учительница Хариндер Каур говорит, что такие ложки могут спасти жизнь школьницам.

По ее словам, 80% британских браков по принуждению заключаются за рубежом, в особенности во время летних каникул.

"В те шесть недель, что длятся летние каникулы, школа никак не контактирует с родителями, и у них появляется возможность уехать за границу, устроить свадьбу, а затем вернуться", - говорит она.

"Мы таким образом даем знать подросткам, что они могут обратиться за помощью".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чаще всего детей вывозят для замужества во время каникул, когда контроль со стороны школы ослабевает

В 2014 году в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому принуждение к браку стало уголовным преступлением.

Родителям в таких случаях грозит до семи лет заключения.

В 2017 году правительственное подразделение по предотвращению насильственных браков зарегистрировало около 1200 подобных случаев в Британии. По словам правозащитников, в реальности размах проблемы значительно больше.

По данным ведомства, чаще всего для принудительного брака девушек и женщин вывозят в Пакистан, Бангладеш, Индию и Сомали.

Примерно в 30% случаев речь идет о подростках, не достигших 18-летнего возраста. В каждом шестом случае ребенку не больше 15 лет.

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