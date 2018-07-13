Ложка в трусах: в школе в Англии придумали, как справиться с браками по принуждению
Школа на севере Англии борется с браками по принуждению при помощи металлических ложек.
Ложки раздают ученицам Кооперативной академии в Лидсе с инструкцией положить их в нижнее белье, если они подозревают, что их везут за границу для того, чтобы там заставить вступить в брак.
По замыслу руководства школы, при досмотре в аэропорту металлоискатель отреагирует на ложку, и когда подростка отведут в сторону, чтобы понять причину срабатывания детектора, девочка сможет приватно сообщить сотрудникам безопасности, что происходит.
Учительница Хариндер Каур говорит, что такие ложки могут спасти жизнь школьницам.
По ее словам, 80% британских браков по принуждению заключаются за рубежом, в особенности во время летних каникул.
"В те шесть недель, что длятся летние каникулы, школа никак не контактирует с родителями, и у них появляется возможность уехать за границу, устроить свадьбу, а затем вернуться", - говорит она.
"Мы таким образом даем знать подросткам, что они могут обратиться за помощью".
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В 2014 году в Великобритании вступил в силу закон, согласно которому принуждение к браку стало уголовным преступлением.
Родителям в таких случаях грозит до семи лет заключения.
В 2017 году правительственное подразделение по предотвращению насильственных браков зарегистрировало около 1200 подобных случаев в Британии. По словам правозащитников, в реальности размах проблемы значительно больше.
По данным ведомства, чаще всего для принудительного брака девушек и женщин вывозят в Пакистан, Бангладеш, Индию и Сомали.
Примерно в 30% случаев речь идет о подростках, не достигших 18-летнего возраста. В каждом шестом случае ребенку не больше 15 лет.