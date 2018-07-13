Установлена основная причина гибели пчел в Украине

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение В Украине в этом году в различных областях гибнут пчелы. До сих пор не выяснена причина этого мора

Гибель пчел в мае-июне этого года по всей Украине вызвали пестициды, которыми обрабатывали поля. Это следует из материалов, предоставленных BBC News Украина Государственной службой по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Именно эта государственная структура уполномочена осуществлять проверки и устанавливать причины гибели животных.

По ее данным, в Украине в этом году пострадали 1408 пасек и полностью погибли 12800 пчелосемей.

По результатам проведенных проверок, это ведомство сделало вывод, что украинские пчелы не могли погибнуть из-за инфекции или заболевания.

"Анализом полученных результатов подтверждено, что на сегодняшний день ни одна болезнь пчел не может повлечь массовую гибель всей пчелосемьи и всей пасеки в короткий период (1-3 дня)", - говорится в выводах Госпродпотребслужбы.

Копірайт зображення AFP Image caption Украинские пчелы погибают от неконтролируемого использования дешевых пестицидов. В этом изначально были убеждены пчеловоды

Если эти факторы исключить, единственное, что остается, - пестициды. Из 396 отобранных образцов для лабораторного исследования в 54 случаях подтверждена гибель от применения пестицидов.

"Гибель пчел может вызвать неконтролируемое применение пестицидов и агрохимикатов на посевах сельскохозяйственных культур и безответственность аграриев при обработках посевов сельскохозяйственных культур пестицидами, игнорирование ими требований Закона Украины "О пчеловодстве", - отмечают в соответствующей государственной службе.

Больше всего от пчелиного мора пострадали Луганская область (погибло 3347 пчелосемей), Днепропетровская (3218), Харьковская (1395) и Житомирская (1165).

При этом материалы проверок в упомянутых выше областях передали правоохранительным органам только в Харьковской (15 материалов) и Днепропетровской (1 материал).

На субъекты хозяйствования, чьи действия повлекли массовую гибель пчел, за все это время наложили только один штраф. В четырех вышеупомянутых областях на аграриев не наложили никакого штрафа за нарушения в применении пестицидов.

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