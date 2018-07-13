В Лондоне Трамп выпьет чаю с королевой

Image caption Мелания Трамп, королева Елизавета II и Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли в Виндзорский замок на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II, чтобы поговорить и выпить чаю.

У лидера США ранее состоялась встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Дональд Трамп уже второй день находится в Великобритании.

В четверг вечером президенту Трампу с женой устроили торжественный прием в Бленхеймском дворце в Оксфордшире, однако в разгар званого ужина с Терезой Мэй пришла новость об интервью, которое президент США дал британскому таблоиду Sun.

В интервью газете Дональд Трамп заявил, что черновик договора об отношениях Великобритании с Евросоюзом после "брексита" очень отличается от условий соглашения, за которое проголосовали на референдуме.

Между тем десятки тысяч людей вышли на протест в центре Лондона, чтобы выразить свое несогласие с политикой президента США.

Копірайт зображення Reuters

Организаторы акции Together Against Trump ("Вместе против Трампа") со ссылкой на данные полиции утверждают, что на улицы Лондона во второй половине дня вышли более ста тысяч человек.

Трафальгарская площадь, где проходит основной митинг, заполненная людьми, однако на ней царит довольно дружелюбная атмосфера.

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