Фото: как на Майдане поздравили Олега Сенцова с днем рождения

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В Киеве прошла акция в поддержку режиссера, который 61-й день голодает в российской тюрьме.

Участники акции поздравили Олега Сенцова, осужденного на 20 лет тюрьмы по обвинению в терроризме с 42-м днем рождения.

Сегодня стало известно, что мать режиссера Олега Сенцова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать сына.

Пресс-секретарь Путина уже пообещал, что обращение будет рассмотрено.

Режиссер отказывается принимать пищу с 14 мая, требуя освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России. Но при этом не требует снисхождения для себя лично.

Президенты России и Украины уже дважды обсуждали судьбу Сенцова и других удерживаемых лиц по телефону, однако пока конкретных данных о возможном обмене почти нет.

Известно, что кроме Сенцова в обменном списке есть еще несколько десятков заключенных.

В МИД Украины ранее заявляли, что рассматривают все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы Олега Сенцова, включая возможность его обмена на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

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Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в терроризме и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они якобы организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

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Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, требуя признаний.

Освобождение Сенцова требовали как правозащитные организации, так и группы писателей, режиссеров и других творческих деятелей из разных стран.

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