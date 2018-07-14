Савченко снова объявила голодовку из-за продолжения ареста
Ночью 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил арест Надежды Савченко до 10 сентября, после чего она заявила о начале новой бессрочной голодовки.
Суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Савченко и отпустить ее на поруки.
Заседание суда по продлению меры пресечения продолжалось четыре дня.
Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.
На следующий день Шевченковский суд арестовал ее на два месяца, а в мае продлил меру пресечения.
Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Киеве.
По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, из которого осуществить обстрел правительственного квартала Киева из минометов, уничтожить президента, а также расстрелять депутатов внутри парламента.
Надежда Савченко свою вину отрицает.
Новая голодовка
После объявления решения суда Надежда Савченко "в знак протеста против произвола судей и прокуроров" снова объявила бессрочную голодовку.
"В нарушение всех процессуальных норм происходило заседание - адвокатам не позволили озвучить позицию защиты, НадеждЕ не дали себя защитить, ходатайства защиты отклонялись одно за другим, а ходатайства прокуроров удовлетворились все", - заявили в пресс-службе политика.
Надежда Савченко уже объявляла голодовку после ареста в марте, однако прекратила ее, объясняя это необходимостью пройти экспертизу на детекторе лжи.
"Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Могу пройти путь, когда будет пытать свой", - заявляла Надежда Савченко 23 марта в суде.
По ее словам, голодовка в российской тюрьме продлилась 83 дня.
Из российской тюрьмы в украинскую
Надежда Савченко - профессиональный военный летчик, которая отправилась на Донбасс добровольцем весной 2014 года.
Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины, так как партия "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка осенью 2014 года.
В России ее обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела.
Во время судебного процесса в России Надежда Савченко объявилаголодовку, которая, по ее утверждению, длилась более 80 дней.
В мае 2016 года Надежду Савченко обменяли на двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, взятых в плен на Донбассе.
Сразу по возвращении президент Украины присвоил ей звание "Герой Украины".
Вскоре Савченко начала делать скандальные заявления о необходимости вести диалог с главами "ДНР" и "ЛНР", что резко изменило отношение к ней.
Фракция "Батькивщина" даже исключила Надежду Савченко из своей фракции.