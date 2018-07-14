Савченко снова объявила голодовку из-за продолжения ареста

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Ночью 13 июля Шевченковский районный суд Киева продлил арест Надежды Савченко до 10 сентября, после чего она заявила о начале новой бессрочной голодовки.

Суд отказался удовлетворить ходатайство адвокатов Савченко и отпустить ее на поруки.

Заседание суда по продлению меры пресечения продолжалось четыре дня.

Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко 22 марта после того, как Верховная Рада лишила ее депутатской неприкосновенности и дала разрешение на арест.

На следующий день Шевченковский суд арестовал ее на два месяца, а в мае продлил меру пресечения.

Копірайт зображення Надія Савченко Image caption Заявление о начале голодовки, обнародованное на странице Надежды Савченко в Facebook

Надежду Савченко обвиняют в планировании терактов в Киеве.

По версии следствия, Надежда Савченко в сговоре с Владимиром Рубаном и руководителем "ДНР" Александром Захарченко запланировали перевезти через линию разграничения оружие, из которого осуществить обстрел правительственного квартала Киева из минометов, уничтожить президента, а также расстрелять депутатов внутри парламента.

Надежда Савченко свою вину отрицает.

Новая голодовка

После объявления решения суда Надежда Савченко "в знак протеста против произвола судей и прокуроров" снова объявила бессрочную голодовку.

"В нарушение всех процессуальных норм происходило заседание - адвокатам не позволили озвучить позицию защиты, НадеждЕ не дали себя защитить, ходатайства защиты отклонялись одно за другим, а ходатайства прокуроров удовлетворились все", - заявили в пресс-службе политика.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Обвинения против Надежды Савченко в парламенте представлял генпрокурор Юрий Луценко

Надежда Савченко уже объявляла голодовку после ареста в марте, однако прекратила ее, объясняя это необходимостью пройти экспертизу на детекторе лжи.

"Я пройду весь этот путь, который прошла в России, когда меня пытал враг. Могу пройти путь, когда будет пытать свой", - заявляла Надежда Савченко 23 марта в суде.

По ее словам, голодовка в российской тюрьме продлилась 83 дня.

Из российской тюрьмы в украинскую

Надежда Савченко - профессиональный военный летчик, которая отправилась на Донбасс добровольцем весной 2014 года.

Там она попала в плен и почти два года провела в российской тюрьме. Во время пребывания в России она стала народным депутатом Украины, так как партия "Батькивщина" сделала ее первым номером своего избирательного списка осенью 2014 года.

В России ее обвиняли в причастности к убийству в Луганской области российских журналистов, погибших во время артиллерийского обстрела.

Копірайт зображення UNIAN Image caption До ареста Савченко поддерживала в суде Владимира Рубана

Во время судебного процесса в России Надежда Савченко объявилаголодовку, которая, по ее утверждению, длилась более 80 дней.

В мае 2016 года Надежду Савченко обменяли на двух россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, взятых в плен на Донбассе.

Сразу по возвращении президент Украины присвоил ей звание "Герой Украины".

Вскоре Савченко начала делать скандальные заявления о необходимости вести диалог с главами "ДНР" и "ЛНР", что резко изменило отношение к ней.

Фракция "Батькивщина" даже исключила Надежду Савченко из своей фракции.

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