В Киеве резко подорожал проезд в общественном транспорте: что и почем

Image caption Накануне повышения киевляне скупали жетоны метро по старой цене

С 14 июля в столице вдвое подняли цены на проезд: в наземном общественном транспорте до 8 гривен, а в метро - с 5 до 8 гривен за разовую поездку.

Это наибольшее единовременное повышение стоимости проезда за последние годы.

Все билеты, которые люди купили до подорожания, будут действительны до конца месяца.

Кроме того, перед повышением стоимости проезда можно было пополнить бесконтактную карту метро на 100 поездок по старой цене.

Поэтому вечером 13 июля около тысячи киевлян выстроились в очереди на станциях метрополитена, чтобы воспользоваться такой возможностью.

Городские власти Киева отмечают, что пассажиры, которые будут пользоваться проездными билетами, в среднем будут платить за одну поездку от 6,3 до 6,5 гривен.

Пассажирам метро, которые будут пополнять карточку сразу на 50 поездок, одна поездка обойдется в 6,5 гривен.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Киевлянам обещают обновить городской транспорт

В течение августа 2018 года пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с доплатой.

Кроме того, Киевский метрополитен введет новые проездные билеты, которые, по мнению КГГА, будут удобны для туристов.

Такие проездные рассчитаны на 10, 14 и 30 поездок в течение 5, 7 и 15 календарных дней соответственно и будут стоить 75, 104 и 210 грн.

Объяснения властей

"Мы вынуждены пойти на этот сложный шаг. Несмотря на политические рейтинги и спекуляции, которых вокруг этого вопроса много. Потому что нужно быть ответственными и честно говорить, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", - прокомментировал резкое повышение стоимости проезда Виталий Кличко.

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года.

А в 2017 году - лишь "корректировки отдельных его составляющих".

Городские власти объяснили, что в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Если пополнить карту на 50 поездок за раз, стоимость одной поездки составит 6,5 грн

А из-за низких зарплат в "Киевпастрансе" и "Киевском метрополитене" не хватает специалистов.

"Мы все хотим, чтобы у нас метрополитен начинал ездить в пять утра, а заканчивать в час ночи, мы хотим ночные маршруты, мы хотим, чтобы транспорт ездил вовремя. Сегодня только в "Киевпастрансе" более 2000 вакансий, в том числе водителей, которые должны все это обеспечить", - сказал BBC News Украина первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Сомнения экспертов

Вместе с тем эксперты указывают, что одним только повышением стоимости проезда проблемы городского транспорта столицы не решить.

В частности, руководитель общественной организации "Развитие инфраструктуры" Станислав Гвоздиков считает, что повышать стоимость проезда в общественном транспорте надо только после осуществления важных административных шагов.

"Ни на один процент не улучшится качество перевозки пассажиров, потому что не сделаны эти административные шаги", - уверен руководитель общественной организации "Развитие инфраструктуры" Станислав Гвоздиков.

Первое, надо убрать дублирование маршрутов частного пассажирского транспорта и общественного.

Кроме того, пригородные перевозчики перевозят киевлян по столице - это тоже большая проблема.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Протесты против повышения стоимости проезда

Директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко считает, что критически важно это решение для "Метрополитена".

"Ведь это сложный технологический транспорт, и если его не содержать должным образом, то возникает опасность для 1,5 млн человек, которые ежедневно пользуются метро. То есть вопрос стоит так: либо возить в метро, ​​либо нет", - сказал он в разговоре с BBC News Украина.

Кроме того, по его словам, осенью киевские власти планируют перейти на единый билет. "А он имеет смысл тогда, когда одинаковая цена на всех видах транспорта", - объясняет он.

А вот что касается улучшения качества услуг, то, по словам Сергиенко, это произойдет только после выполнения нескольких условий.

Среди них - обновление подвижного состава и изменение режимов движения и маршрутов.

12 июля в Киеве состоялись акции протеста против повышения цен на проезд, но власти это не остановило.

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