"После смерти я стану гориллой": пятилетний мальчик написал свой некролог

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Шутливый некролог, написанный незадолго до своей смерти пятилетним Гарретом Матиасом, страдавшим от редкой формы рака, оказался в центре внимания в США. Гаррет придумал себе фамилию, рассказал, как должны пройти его похороны и сообщил, кем собирается стать после смерти. Этот некролог - потрясающий до глубины души текст, где безжалостная реальность вторгается в веселый и дурашливый мир детских игр.

Имя: Гаррет Майкл Буфиас, также известный, как "Великий Гаррет-в-подгузнике".

Возраст: 5 лет.

Место жительства: Я "Бульдог"! (название школьной футбольной команды в городе Ван Метер, где жил Гаррет).

Любимый цвет: Синий …и красный, и черный, и зеленый.

Любимый супергерой: Бэтмен …а так же Тор, Железный человек, Халк и Киборг.

Когда я вырасту: Стану профессиональным боксером

Я больше всего люблю: Играть с моей сестрой, моего голубого кролика, трэш-метал, Лего, Бэтмена и когда меня погружают в сон, перед тем, как ввести катетер.

Я ненавижу: Подгузники! Дурацкий рак, когда мне вводят катетер, иглы…

Когда я умру: Я стану гориллой и буду кидаться в папу какашками!

Захоронение или кремация: Я хочу, чтобы меня сожгли, как маму Тора, когда она умерла. А пепел должен превратиться в дерево, на котором я буду жить, когда стану гориллой.

Большие или маленькие похороны: Похороны это так грустно! Пусть на моих похоронах стоят пять надувных замков (потому что мне пять лет), пусть придет Бэтмен и будет много фруктового льда.

До встречи, засранцы!

Великий Гаррет-в-подгузнике

Некролог записали родители Гаррета - Эмили и Райан Матиас с его слов. Они часто бывали на похоронах в последнее время, и мальчик видел, как они возвращались грустными. Следовали расспросы, поэтому тема смерти и прощания часто поднималась в разговорах с родителями.

Болезнь Гаррета - злокачественная опухоль, которая поразила височную кость и мозговые нервы. Диагноз был поставлен девять месяцев назад, большую часть этого времени он провел в больнице, стойко перенося курс лечения и не теряя чувства юмора. Он много общался с родителями, играл и шутил с персоналом больницы и принимал гостей.

В знак памяти о стойком сыне родители решили вечером после похорон устроить символическое погребение согласно ритуалу, принятому у викингов: с костром и фейерверком. Такую сцену мальчик увидел в своем любимом фильме про Тора, и она впечатлила его.

От себя мама Гаррета выражает в некрологе благодарность врачам и медицинскому персоналу, музыкантам, артистам и волонтерам, которые вместе с ней помогали ее сыну бороться за жизнь. Она призывает всех объединить усилия, чтобы страшная болезнь не отнимала детство у маленьких пациентов, мальчики и девочки не теряли лучших друзей, а родители не должны были хоронить своих детей.

В конце Эмили Матиас добавляет: "Церемония захоронение праха Гаррета состоится чуть позже, когда родители придумают как, черт возьми, превратить этот прах в дерево, как он просил, и найти для этого дерева заповедник, где оно сможет спокойно и долго расти".

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