Действительно ли полиция отпустила пьяного главу райадминистрации перед тем, как он сбил женщину?
Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что за час до смертельного ДТП в Перечине полиция задерживала руководителя Перечинской РГА Виктора Олефира из-за другой аварии, но отпустила.
Закарпатская полиция эти обвинения отрицает. Там говорят, что предыдущая авария действительно была, однако на месте происшествия стражи порядка никого не обнаружили, поэтому факт опьянения кого-либо из участников ДТП зафиксирован не был.
Правоохранители провели служебную проверку деталей инцидента.
Что случилось?
Оба инцидента произошли вечером в пятницу.
По данным Геннадия Москаля, в деревне Ворочово Виктор Олефир за рулем внедорожника Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.
Полиция, выехавшая на место ДТП, "видела, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения", однако отпустила председателя райгосадминистрации, "из-за того, что не было пострадавших", написал губернатор на своем сайте.
Через час уже в городе Перечин Виктор Олефир сбил двух женщин в возрасте 71 и 56 лет. Одна из них в результате полученных травм скончалась в реанимации. Другая в тяжелом состоянии находится в больнице.
Полиция официально заявила, что водитель был пьян - это подтвердила экспертиза.
По данным очевидцев, на которые ссылается сайт Mukachevo.net, его авто ехало на большой скорости, а сбив женщин, протаранило отбойник и забор местного массажного салона
Геннадий Москаль поручил руководителю Закарпатской полиции провести служебное расследование и уволить полицейских, которые отпустили главу райгосадминистрации после первого ДТП "за халатное исполнение служебных обязанностей", а материалы расследования передать в прокуратуру.
Сам Виктор Олефир задержан. Он написал заявление об увольнении и уже отстранен от должности главы Перечинской райгосадминистрации.
Ему грозит заключение сроком от трех до восьми лет.
В районе объявлен траур, отменен фестиваль "Лемковская ватра".
Версия полиции
Руководитель закарпатской полиции Роман Стефанишин опроверг заявление Геннадия Москаля о том, что полиция отпустила пьяного Виктора Олефира после первой аварии в пятницу.
По словам руководителя облуправления, 13 июля вечером на линию "102" действительно поступало сообщение о ДТП в селе Ворочево Перечинского района.
"На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было. Правоохранители связались в телефонном режиме с заявителем, и тот объяснил, что помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет", - заявил Стефанишин.
Уже в субботу полиция опросила этого мужчину.
"Он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер. Поэтому группа реагирования патрульной полиции не работала с главой Перечинской РГА и не фиксировала факт его алкогольного опьянения", - утверждает Роман Стефанишин.