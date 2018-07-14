Действительно ли полиция отпустила пьяного главу райадминистрации перед тем, как он сбил женщину?

Копірайт зображення mukachevo.net Image caption Глава Перечинской РГА сбил двух женщин, одна из которых впоследствии скончалась

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что за час до смертельного ДТП в Перечине полиция задерживала руководителя Перечинской РГА Виктора Олефира из-за другой аварии, но отпустила.

Закарпатская полиция эти обвинения отрицает. Там говорят, что предыдущая авария действительно была, однако на месте происшествия стражи порядка никого не обнаружили, поэтому факт опьянения кого-либо из участников ДТП зафиксирован не был.

Правоохранители провели служебную проверку деталей инцидента.

Что случилось?

Оба инцидента произошли вечером в пятницу.

По данным Геннадия Москаля, в деревне Ворочово Виктор Олефир за рулем внедорожника Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.

Полиция, выехавшая на место ДТП, "видела, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения", однако отпустила председателя райгосадминистрации, "из-за того, что не было пострадавших", написал губернатор на своем сайте.

Копірайт зображення perechinrda.gov.ua Image caption Виктор Олефир на сайте райгосадминистрации

Через час уже в городе Перечин Виктор Олефир сбил двух женщин в возрасте 71 и 56 лет. Одна из них в результате полученных травм скончалась в реанимации. Другая в тяжелом состоянии находится в больнице.

Полиция официально заявила, что водитель был пьян - это подтвердила экспертиза.

По данным очевидцев, на которые ссылается сайт Mukachevo.net, его авто ехало на большой скорости, а сбив женщин, протаранило отбойник и забор местного массажного салона

Геннадий Москаль поручил руководителю Закарпатской полиции провести служебное расследование и уволить полицейских, которые отпустили главу райгосадминистрации после первого ДТП "за халатное исполнение служебных обязанностей", а материалы расследования передать в прокуратуру.

Копірайт зображення mukachevo.net Image caption Экспертиза подтвердила, что Олефир находился за рулем в нетрезвом состоянии, говорят в полиции

Сам Виктор Олефир задержан. Он написал заявление об увольнении и уже отстранен от должности главы Перечинской райгосадминистрации.

Ему грозит заключение сроком от трех до восьми лет.

В районе объявлен траур, отменен фестиваль "Лемковская ватра".

Версия полиции

Руководитель закарпатской полиции Роман Стефанишин опроверг заявление Геннадия Москаля о том, что полиция отпустила пьяного Виктора Олефира после первой аварии в пятницу.

По словам руководителя облуправления, 13 июля вечером на линию "102" действительно поступало сообщение о ДТП в селе Ворочево Перечинского района.

"На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было. Правоохранители связались в телефонном режиме с заявителем, и тот объяснил, что помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет", - заявил Стефанишин.

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Уже в субботу полиция опросила этого мужчину.

"Он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер. Поэтому группа реагирования патрульной полиции не работала с главой Перечинской РГА и не фиксировала факт его алкогольного опьянения", - утверждает Роман Стефанишин.

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