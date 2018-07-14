В Турции в результате драки скончался украинский турист - медиа

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В турецкой больнице скончался турист из Украины, который несколько дней тому назад впал в кому предполагаемо после драки с россиянином.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в украинском МИД.

В то же время начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич эту информацию BBC News Украина не подтвердил, но и не опроверг.

"Я не уполномочен сообщать медиа эту информацию. Это - трагедия отдельной украинской семьи, а консул выполнит все необходимые действия, которые совершаются в таком случае", - прокомментировал он ситуацию.

Из-за футбола?

Ранее украинские медиа сообщали, что 57-летний турист из Запорожья в отеле города Аланья получил тяжелые травмы в результате драки с гражданином РФ и впоследствии впал в кому.

Произошло это еще 7 июля, и причиной драки якобы стал просмотр футбольного матча Россия-Хорватия, пишет "Интерфакс-Украина".

"Почему-то чужой турист прошел на территорию отеля, он был русским. Меня рядом не было, другие отдыхающие говорят, что россиянин был злой из-за проигрыша российской сборной по футболу. Он ударил мужа, тот упал и ударился головой об асфальт, потерял сознание. Только по бейджику на руке удалось определить, кто он и откуда", - цитирует сайт "Обозреватель" жену потерпевшего Светлану.

Украинца в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию, где он находился в коме.

По словам родственников украинца, правоохранители задержали гражданина РФ, однако отпустили его уже на следующий день после уплаты штрафа в размере 800 долларов, после чего тот уехал домой в Россию.

В субботу днем ​​в Запорожском аэропорту готовились принять санитарный самолет из Турции с пострадавшим украинским туристом, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили, обращает внимание "Интерфакс-Украина".

Также сообщалось, что у семьи умершего были проблемы с лечением и страховкой из-за нехватки средств. Причиной тому был якобы обнаруженный в крови алкоголь, что делало этот случай нестраховым.

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