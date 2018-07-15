В американском зоопарке ягуар сбежал из клетки и загрыз животных

Копірайт зображення Getty Images

Cбежавший из вольера в зоопарке в американском Новом Орлеане ягуар убил шесть животных и еще трех ранил. Люди не пострадали.

Инцидент произошел в субботу утром по местному времени. Трехлетний самец по кличке Валерио нашел брешь в крыше вольера и через нее выбрался наружу.

Примерно через час хищника удалось усыпить и вернуть в клетку, но за это время он успел задрать четыре альпака, страуса эму и лису. Еще один альпака и две лисы ранены.

"Сотрудники отреагировали немедленно. Ветеринары приготовили транквилизаторы и выстрелили в ягуара капсулой с успокоительным. Он заснул через несколько минут", - говорится в заявлении зоопарка.

"Безопасность наших гостей, сотрудников, волонтеров и животных - наш приоритет номер один. Мы очень серьезно относимся к этому инциденту и стараемся выяснить, как это произошло, чтобы подобное не повторилось", - обещает администрация.

Image caption Альпака - парнокопытное животное семейства верблюдовых, похожее на ламу

В заявлении также сказано, что работники, ухаживающие за животными, "опустошены из-за постигшей их потери". Несмотря на случившееся, как говорит вице-президент парка Одубон Джоэл Гамильтон, усыплять зверя не будут, потому что "он сделал то, что обычно делают ягуары".

"Наши служащие радеют о животных, а не просто ухаживают за ними. У нас есть психотерапевты, они работают с сотрудниками, стараются помочь им справиться с этим горем", - приводит его слова телеканал Sky News.

Из-за происшествия зоопарк в субботу не работал, но в воскресенье вновь открылся для посетителей.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram