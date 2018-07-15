Частная собственность и срок президента: реформа Конституции на Кубе

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Куба планирует принять изменения в Конституцию, благодаря которым официально признает частную собственность и проведет другие реформы.

Государственные СМИ сообщают, что продажу собственности в стране запретили после прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году.

В 2011 году приняли изменения в законодательство, которые этот запрет сняли. Теперь частную собственность закрепят еще и в Конституции.

Планируется, что новая Конституция признает центральное планирование и государственное предпринимательство ключевыми для экономики страны.

Ожидается, что документ одобрит парламент на следующей неделе.

После этого проект Конституции будет вынесен на референдум для окончательного утверждения.

Новая Конституция заменит действующую, принятую Коммунистической партией в 1976 году.

Согласно предложенному документу, партия останется основной политической силой Кубы, сообщает газета Granma.

При этом пребывание на посту президента будет ограничиваться двумя пятилетними сроками.

Власть разделят между собой президент и премьер-министр.

Проект Конституции запрещает дискриминацию по половому, этническому и физическим признакам.

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ЛГБТ-сообщество надеется, что документ легализует однополые браки.

С 2010 года на Кубе начали ряд рыночных реформ, направленных на усиление экономики острова.

Национальная ассамблея предложила конституционную реформу в прошлом месяце.

Последняя конституционная реформа, которая произошла в 2002 году, закрепила социалистический характер политической системы на Кубе.

Цель предложенных изменений на этот раз - конституционная формализация экономического и социального открытия острова с сохранением "неизменной социалистической системы".

Копірайт зображення Reuters Image caption Бывший президент Рауль Кастро возглавит реформы

Президент Мигель Диас-Канель объявил, что бывший президент Рауль Кастро возглавит проведение потенциальных реформ.

Новый президент Кубы начал управлять страной с апреля. С его приходом завершилась "эра Кастро".

Братья Кастро руководили страной с 1959 по 2018 год.

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