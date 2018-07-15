Тереза Мэй: Трамп советовал судиться с ЕС

Копірайт зображення Getty Images

Тереза Мэй сообщила, что Дональд Трамп посоветовал ей подать иск против Европейского Союза, а не вести переговоры по брекситу.

В пятницу на совместной пресс-конференции президент США сказал, что он сделал ей предложение, но Тереза ​​Мэй посчитала его слишком жестким.

Отвечая на вопрос ВВС о том, что именно предложил Дональд Трамп, премьер Великобритании ответила: "Он сказал мне, что я должна подать иск к ЕС - не вступать в переговоры".

Она продолжает отстаивать свою программу по брекситу и призывает критиков ее поддержать.

По словам Терезы Мэй, это позволит Британии достичь торговых соглашений с другими странами, прекратить свободное перемещение людей и юрисдикцию Европейского суда.

В документе, опубликованном в четверг, подробно изложены детали того, какой будет торговая политика Великобритании после брексита.

Тереза ​​Мэй призвала британцев "следить за преимуществами" брексита. По ее словам, этот план является единственным действенным в данной ситуации.

В начале июля ушли в отставку министр иностранных дел Борис Джонсон и министр по делам брексита Дэвид Дэвис.

Они объявили об этом накануне объявления Мэй плана выхода Британии из ЕС, которым многие остались недовольны.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram