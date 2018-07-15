Упала на джипе с 60 метров и неделю пила воду из радиатора - история спасения

Копірайт зображення Reuters Image caption Машина пролетела 60 метров, а потом ее чуть не вынесло на глубину

Американка, управляя джипом, упала со скалы на океанском побережье в Калифорнии. Через неделю после автокатастрофы ее нашли - живой.

Чтобы выжить, 23-летняя Анжела Эрнандес пила воду из радиатора своего искореженного автомобиля.

Исчезла в тумане

Об исчезновении девушки 6 июля сообщили ее родственники: по их словам, Анжела отправилась на своем автомобиле из Портленда в Лос-Анджелес, чтобы навестить сестру.

По пути она отправляла родным смс, однако затем сообщения прекратились, а телефон стал переключаться на голосовую почту.

Поиски начались сразу же, но их усложнял плотный туман.

Только в пятницу, 13 июля, Анжелу случайно обнаружила местная пара, путешествовавшая по окрестностям с палаткой.

Они сначала заметили машину - Jeep Patriot, который частично затонул у подножия шестидесятиметровый скалы в районе Биг-Сюр.

Девушка, которой удалось выбраться из автомобиля, находилась неподалеку - за каменными глыбами.

Копірайт зображення Reuters Image caption Женщина пила воду из радиатора

Анжела Эрнандес была в сознании, но сильно травмировала плечо и, похоже, перенесла сотрясение мозга.

По ее словам, на шоссе ей пришлось резко вывернуть руль, чтобы избежать столкновения с животным, после чего машина вылетела с дороги.

По словам представителя полиции города Монтерей Джона Торнбурга, Анжеле очень повезло выжить после такого падения.

"Обычно в подобных авариях люди разбиваются или они попадают в океан - ей очень повезло, что не произошло ни того, ни другого", - рассказал он.

Сестра Анжелы Эрнандес написала на своей странице в Facebook, что девушке теперь предстоит пройти длительный курс восстановления.

"Это тяжелая и травматическая ситуация - впереди долгий процесс реабилитации", - говорится в сообщении.

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