Брат пострадавшего в Эймсбери: "Новичок" был во флаконе от духов

Image caption Мэтью Роули говорит, что его брат Чарли был отравлен "Новичком" из флакона от духов

Нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены двое человек неподалеку от английского города Солсбери, содержалось во флаконе от духов, рассказал брат одного из пострадавших.

Как рассказал в интервью ВВС Мэтью Роули, его брат Чарли, который все еще находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил ему, что подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице.

Лондонская полиция, ведущая расследование этого инцидента, не стала комментировать слова Мэтью Роули.

Ранее полиция лишь сообщала, что "Новичок" был обнаружен в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" 30 июня.

Дон Стерджесс скончалась 8 июля, после чего было открыто уголовное дело по статье "убийство".

Следователи полагают, что это отравление связано с попыткой убийства 4-го марта Сергея и Юлии Скрипалей посредством "Новичка".

Копірайт зображення AFP Image caption Брат Чарли Роули сильно изменился, говорит его брат Мэтью

В пятницу полиция еще раз призвала местных жителей ни в коем случае не подбирать с земли незнакомых предметов, даже если они выглядят как косметика.

Мэтью Роли сказал в интервью ВВС, что весьма обеспокоен состоянием здоровья своего брата, с которым он поговорил по телефону.

По его словам, тот был совсем не похож на того Чарли, которого он знал, хотя он уже окреп достаточно, чтобы принимать обычную пищу.

Корреспондент ВВС Данни Шоу говорит, что информация о флаконе может помочь следствию определить, откуда в Солсбери появился "Новичок" и кто именно его применил.

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