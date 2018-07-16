Все плакали: спасенные в Таиланде дети почтили память погибшего дайвера

Копірайт зображення Reuters Image caption Дети с портретом дайвера

12 юных футболистов, которых спасли из затопленной пещеры в Таиланде, почтили память военного дайвера, который погиб во время операции по их спасению.

Волонтер, бывший боец ​​ВМС Саман Гуман умер 6 июля, когда доставлял кислород в затопленную пещеру. Во всем мире его называют героем.

Детям и их тренеру сообщили о смерти мужчины только на выходных, когда врачи были уверены, что они смогут выдержать эту новость.

"Все плакали и выражали свои соболезнования, писали сообщения на портрете Самана. Память о нем почтили минутой молчания", - сообщил министр здравоохранения страны Джедсада Чокдамронгсук.

На фото дети собрались вокруг портрета погибшего.

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"Они поблагодарили его и пообещали быть хорошими мальчиками", - рассказал министр.

После 17-дневного пребывания в пещере дети находятся в больнице. Они все еще принимают антибиотики. Их планируют выписать из больницы в четверг.

Копірайт зображення AOT Bike Club Image caption Один из участников спасательной операции погиб

Им не советуют давать интервью СМИ, так как это может спровоцировать посттравматическую реакцию.

Футбольную команду приглашали на финал Чемпионата мира по футболу, но они не смогли поехать по медицинским показаниям.

Как спасали детей?

Дети из футбольной команды "Дикие кабаны" 11-16 лет и их 25-летний тренер пропали в пещерах Тхам Луанг Нанг Нон на севере Таиланда еще 23 июня. Они пошли туда на экскурсию, путь назад им отрезала вода. По предварительной информации, дети зашли в пещеры, когда была сухая погода, а потом начались дожди, которые заблокировали им выход.

Они нашли приют на уступе среди воды в 4 км от входа в пещеру. Пещеры Тхам Луанг Нанг Нон регулярно затапливаются во время сезона дождей, который продолжается в Таиланде до сентября-октября.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Найдены пропавшие в тайской пещере дети. Первое видео

Только через девять дней их нашли британские дайверы. После 17 дней в пещерах детей вывели наружу. Это была очень сложная и опасная операция.

Всего над спасением детей работала команда из 90 профессиональных дайверов - 40 тайских и 50 зарубежных.

Детей выводили из пещер тремя партиями. Спасатели проводили их через узкие проходы пещер с заиленной водой и скользкими выступами.

Путь к месту нахождения детей и обратно был сложным и опасным даже для очень опытных дайверов.

Детей научили пользоваться оборудованием для погружения, но у них не было никакого опыта, поэтому операция была очень рискованной.

По дороге нужно было погружаться в воду, забираться на подъемы, идти по колено в иле в масках для дыхания.

Копірайт зображення Getty Images Image caption О спасении детей молились люди во всем мире. На фото школа в Индии

Каждого ребенка сопровождали по два дайвера, которые несли на себе баллоны с кислородом.

Самый сложный участок расположен на середине пути. Этот проход - настолько узкий, что дайверам приходилось снимать баллоны с кислородом и проталкивать их вперед.

В лагере вокруг пещеры работали около тысячи человек - они готовили еду спасателям, чистили их одежду, убирали, бесплатно подвозили на автомобилях в пещеры.

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