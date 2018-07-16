После ДТП с главой райадминистрации на Закарпатье умерла вторая женщина
На Закарпатье умерла вторая женщина, получившая травмы в ДТП с участием председателя Перечинской РГА Виктора Олефира. Об этом сообщил мэр Перечина Иван Погориляк в Facebook.
Ранее губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, однако полиция его не задержала, и через час он насмерть сбил женщину.
Закарпатская милиция такие обвинения отрицает. Там говорят, что предыдущая авария действительно была, однако на ее месте полиция уже никого не обнаружила и потому факт опьянения кого-либо из ее участников не фиксировала.
При этом правоохранители провели служебную проверку.
Что случилось?
Два инцидента произошли вечером в пятницу.
По данным Геннадия Москаля, в селе Ворочево Виктор Олефир на автомобиле Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.
Полиция, которая выехала на место ДТП, "увидела, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения", однако отпустила председателя райгосадминистрации, "потому что в результате аварии не было пострадавших", написал губернатор на своем сайте.
Через час уже в городе Перечин Виктор Олефир сбил двух женщин в возрасте 71 и 56 лет.
Полиция официально подтвердила, что водитель был пьян - это подтвердила экспертиза.
По данным очевидцев, которые приводит местный сайт Mukachevo.net, его автомобиль ехал на большой скорости и, сбив женщин, протаранил отбойник и забор местного массажного салона.
Геннадий Москаль поручил руководителю Закарпатской полиции провести служебное расследование и уволить полицейских, которые отпустили главу райгосадминистрации после первого ДТП "за халатное исполнение служебных обязанностей", а материалы расследования передать в прокуратуру.
Сам Виктор Олефир задержан, написал заявление на увольнение и отстранен от должности главы Перечинской райгосадминистрации.
Ему грозит тюремное заключение на срок от трех до восьми лет.
В Перечинском районе Закарпатья воскресенье объявлено днем траура, там отменили фестиваль "Лемковская ватра".
Версия полиции
Руководитель закарпатской милиции Роман Стефанишин впоследствии опроверг заявление Геннадия Москаля о том, что полиция отпустила пьяного Виктора Олефира после первой аварии в пятницу.
"В тот вечер на линию "102" действительно поступало сообщение о ДТП в селе Ворочево Перечинского района. На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было", - отметил Стефанишин.
По его словам, полиция связалась с одним из участников, который вызвал полицию, и тот объяснил, что "помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет".
Уже в субботу полиция допросила этого человека.
"Он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер. Поэтому группа реагирования патрульной полиции не работала с головой Перечинской РГА и не фиксировала факт его алкогольного опьянения", - пояснил Роман Стефанишин.