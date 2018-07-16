После ДТП с главой райадминистрации на Закарпатье умерла вторая женщина

Копірайт зображення mukachevo.net Image caption Председатель райгосадминистрации сбил двух женщин, обе они впоследствии погибли. Геннадий Москаль утверждает, что за час до этого его отпустила полиция, хотя он был пьян

На Закарпатье умерла вторая женщина, получившая травмы в ДТП с участием председателя Перечинской РГА Виктора Олефира. Об этом сообщил мэр Перечина Иван Погориляк в Facebook.

Ранее губернатор Закарпатья Геннадий Москаль заявил, что председатель Перечинской райгосадминистрации Виктор Олефир в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, однако полиция его не задержала, и через час он насмерть сбил женщину.

Закарпатская милиция такие обвинения отрицает. Там говорят, что предыдущая авария действительно была, однако на ее месте полиция уже никого не обнаружила и потому факт опьянения кого-либо из ее участников не фиксировала.

При этом правоохранители провели служебную проверку.

Что случилось?

Два инцидента произошли вечером в пятницу.

По данным Геннадия Москаля, в селе Ворочево Виктор Олефир на автомобиле Jeep Cherokee столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109.

Полиция, которая выехала на место ДТП, "увидела, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения", однако отпустила председателя райгосадминистрации, "потому что в результате аварии не было пострадавших", написал губернатор на своем сайте.

Копірайт зображення perechinrda.gov.ua Image caption Виктор Олефир на сайте райгосадминистрации

Через час уже в городе Перечин Виктор Олефир сбил двух женщин в возрасте 71 и 56 лет.

Полиция официально подтвердила, что водитель был пьян - это подтвердила экспертиза.

По данным очевидцев, которые приводит местный сайт Mukachevo.net, его автомобиль ехал на большой скорости и, сбив женщин, протаранил отбойник и забор местного массажного салона.

Геннадий Москаль поручил руководителю Закарпатской полиции провести служебное расследование и уволить полицейских, которые отпустили главу райгосадминистрации после первого ДТП "за халатное исполнение служебных обязанностей", а материалы расследования передать в прокуратуру.

Копірайт зображення mukachevo.net Image caption Экспертиза подтвердила, что Олефир находился пьяным за рулем, говорят в полиции

Сам Виктор Олефир задержан, написал заявление на увольнение и отстранен от должности главы Перечинской райгосадминистрации.

Ему грозит тюремное заключение на срок от трех до восьми лет.

В Перечинском районе Закарпатья воскресенье объявлено днем ​​траура, там отменили фестиваль "Лемковская ватра".

Версия полиции

Руководитель закарпатской милиции Роман Стефанишин впоследствии опроверг заявление Геннадия Москаля о том, что полиция отпустила пьяного Виктора Олефира после первой аварии в пятницу.

"В тот вечер на линию "102" действительно поступало сообщение о ДТП в селе Ворочево Перечинского района. На место происшествия прибыла полиция, однако участников ДТП на месте не было", - отметил Стефанишин.

Копірайт зображення mukachevo.net

По его словам, полиция связалась с одним из участников, который вызвал полицию, и тот объяснил, что "помощь полиции ему не нужна, с водителем автомобиля, который задел его транспортное средство, он договорился устно и претензий не имеет".

Уже в субботу полиция допросила этого человека.

"Он письменно подтвердил, что отказался от помощи полиции в тот вечер. Поэтому группа реагирования патрульной полиции не работала с головой Перечинской РГА и не фиксировала факт его алкогольного опьянения", - пояснил Роман Стефанишин.

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