Денисова просит обменять украинских рыбаков на российских

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Уполномоченная Верховной Рады по правам человека попросила президента Петра Порошенко обменять украинских рыбаков с судна "ЯМК-0041" на российских с судна "Норд".

Людмила Денисова сообщила, что к ней обратились семьи членов экипажа рыболовного судна "ЯМК-0041".

4 мая 2018 года это судно задержала пограничная служба РФ. Родные рыбаков просят вернуть их в Украину.

Родственники сообщили омбудсмену, что на судне "ЯМК-0041" находятся пять граждан Украины, которых принудительно удерживают в Крыму.

В России возбудили уголовное дело в отношении капитана судна по части 3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов).

Капитан содержится в Симферопольском СИЗО, а другие члены экипажа являются свидетелями и не могут выехать из Крыма, поскольку у них забрали паспорта, рассказала Денисова.

"При этом, согласно имеющимся у меня сведениям, состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На указанных лиц осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны Федеральной службы безопасности РФ", - заявила омбудсмен.

Именно поэтому она обратилась к Петру Порошенко с просьбой об обмене.

Омудсмен предложила обменять украинских рыбаков на членов экипажа российского судна "Норд", которое задержала пограничная служба Украины.

Российские моряки

Рыболовецкое судно "Норд" было арестовано 25 марта в Азовском море в составе колонны российских рыбопромысловых судов. Оно шло под российским флагом и было зарегистрировано в керченском рыбоколхозе имени Первого мая.

По данным СМИ, экипаж - десять человек - жители Керчи, получившие российские паспорта.

Херсонский суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко до конца мая. Его обвиняют в незаконном пересечении границы с аннексированным Крымом, за что мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ФСБ России в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины о похищении судна.

В апреле дипломаты из генконсульства России пытались "под прикрытием своего иммунитета" вывезти из Украины экипаж арестованного крымского судна "Норд".

В 2014 году, после аннексии Россией Крыма, правительство Украины официально объявило о закрытии всех морских портов и терминалов на полуострове. Пребывание судов под иностранными флагами в крымской гавани является нарушением законов Украины и предусматривает уголовную ответственность.

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