Отравление в центре Львова: что известно
Во Львовской области в больницы обратились 25 человек, которые, как подозревают, отравились во львовском кафе "Tamash Kebab".
Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
По последним данным, в больницах находятся 23 человека. Еще двое, в том числе 17-летний подросток - на амбулаторном лечении.
Людей госпитализировали с пищевой токсикоз-инфекцией и острой кишечной инфекцией, добавили в департаменте.
Там подчеркнули, что они ели в общепите "Tamash Kebab".
Что говорят врачи?
Львовский областной лабораторный центр сообщил, что состояние больных - "средней тяжести".
Госпитализированные жаловались на "температуру до 40ºС, общую слабость, тошноту, рвоту, частые поносы, боли в области эпигастрия", говорят чиновники.
Как реагирует полиция?
Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления посетителей заведения, сообщили BBC News Украина в полиции Львова.
Заведение подозревают в нарушении санитарных норм, полиция проводит досудебное обследование.
Кафе расположено в центре Львова, недалеко от Оперного театра.