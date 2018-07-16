Отравление в центре Львова: что известно

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Во Львовской области в больницы обратились 25 человек, которые, как подозревают, отравились во львовском кафе "Tamash Kebab".

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По последним данным, в больницах находятся 23 человека. Еще двое, в том числе 17-летний подросток - на амбулаторном лечении.

Людей госпитализировали с пищевой токсикоз-инфекцией и острой кишечной инфекцией, добавили в департаменте.

Там подчеркнули, что они ели в общепите "Tamash Kebab".

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Что говорят врачи?

Львовский областной лабораторный центр сообщил, что состояние больных - "средней тяжести".

Госпитализированные жаловались на "температуру до 40ºС, общую слабость, тошноту, рвоту, частые поносы, боли в области эпигастрия", говорят чиновники.

Как реагирует полиция?

Правоохранители открыли уголовное производство по факту отравления посетителей заведения, сообщили BBC News Украина в полиции Львова.

Заведение подозревают в нарушении санитарных норм, полиция проводит досудебное обследование.

Кафе расположено в центре Львова, недалеко от Оперного театра.

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